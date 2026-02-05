Рус
В окупантів катастрофа на фронті: РФ багато де зупинила штурмові дії

Анна Косик
5 лютого 2026, 10:53оновлено 5 лютого, 12:07
Проблеми на фронті в окупантів переросли у справжню катастрофу.
Росіяни на багатьох напрямках зупинили спроби атак ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 17 ОВМБр, Міноборони РФ

Що повідомив "Флеш":

  • Через відключення незареєстрованих Starlink в армії РФ почалась катастрофа
  • Ворог зупинив штурмові дії на багатьох напрямках
  • Проблеми з приватними Starlink українських військових вирішують

Окупаційна армія країни-агресорки Росії майже по всьому фронту в Україні зіткнулася навіть не з проблемами, а з катастрофою. Про це повідомив радник міністра оборони та фахівець із систем РЕБ і зв’язку Сергій Бескрестнов "Флеш".

За його даними, все управління ворожими військами "лягло", а на багатьох ділянках фронту зупинені штурмові дії. Причиною цього є відключення незареєстрованих терміналів Starlink.

Оскільки в Україні запровадили "білий список" цих терміналів, росіяни, які несанкціоновано використовували Starlink в Україні, залишилися без важливих засобів зв'язку.

"По наших військах з'ясували, що були проблеми у тих, хто не оперативно подав списки на приватні Starlink. Процес обробки триває", - додав радник міністра оборони.

Міністр оборони України Михайло Федоров також підтвердив, що внесені в "білий список" Starlink працюють, в той час як термінали росіян уже заблоковано.

"Продовжуємо верифікувати термінали Starlink. Перша черга терміналів, які потрапили в "білий список", уже працює. Наразі "білі списки" оновлюють раз на добу. Якщо ви подали свій термінал на реєстрацію, але він ще не працює — варто зачекати. Це дуже масштабний процес, який потребує часу. Паралельно вже зараз працюємо над тим, щоб дані надходили на перевірку в режимі реального часу", - додав він.

Міністр нагадав, що цивільним потрібно верифікувати свої Starlink через ЦНАП, а для юросіб уже незабаром буде доступна відповідна послуга на порталі "Дія".

На скільки може розтягнутися верифікація Starlink в Україні - думка експерта

Главред писав, що за словами експерта з кібербезпеки Костянтина Корсуна, Україна досі не має точного уявлення про реальну кількість терміналів Starlink у країні, а процес їхньої верифікації може виявитися практично безкінечним.

За його словами, офіційні цифри - близько 42 тисяч завезених терміналів - не відображають реальної картини. За неофіційними - їх може бути понад 100 тисяч.

Відключення Starlink в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 1 лютого генеральний директор SpaceX Ілон Маск повідомив, що кроки, які компанія вжила для зупинення несанкціонованого використання Starlink Росією, вже дали ефект.

Раніше повідомлялося, що частину терміналів Starlink відключено в рамках протидії застосування цієї технології російськими окупантами для ударів по регіонах України.

Напередодні Федоров повідомив, що уряд ухвалив постанову про впровадження "білого списку" для терміналів супутникового Starlink. Тепер в Україні будуть працювати лише перевірені й зареєстровані термінали.

Більше новин:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

