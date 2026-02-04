Ожеледь, вітер і морози: якою буде погода в Одесі та області 4 лютого

Сьогодні в регіоні збережеться зимова погода з хмарністю, поривчастим вітром і слизькими дорогами.

Якою буде погода в Одесі 4 лютого 2026 року / Фото: УНІАН

Коротко:

Вдень температура повітря підніметься до плюсових значень

На узбережжі оголошено перший рівень небезпеки

Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі та області у вівторок, 4 лютого. На мешканців регіону чекають хмарність з проясненнями, місцями опади, ожеледь і поривчастий вітер.

В цілому, на Одещині потеплішає.

Прогноз погоди на 4 лютого в Одеській області

Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, сьогодні в регіоні буде хмарно з проясненнями. Вдень - місцями невеликі опади. В Одесі - без істотних опадів. Місцями ожеледь, ожеледиця.

Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0-5° тепла, на півночі 0-5° морозу. В Одесі вдень стовпчики термометрів покажуть 0-2° тепла.

Поточна погода в Одесі на 07:00:

температура повітря -2°;

атмосферний тиск 765 мм рт;

відносна вологість 84%;

температура морської води 1°.

Погода в Одесі 4 лютого / Скріншот sinoptik.ua

Прогноз погоди на 4 лютого на узбережжі Одеської області

Без істотних опадів. Вітер південно-східний 6-11 м/с, вдень 12-14 м/с.

Легке хвилювання моря, вдень – помірне.

В цілому, уздовж узбережжя прогнозуються безпечні рівні моря. У лиманах - лід.

Температура повітря вночі становитиме 3-8° морозу, вдень - від 2° морозу до 3° тепла. Температура морської води 0-1°.

Синоптики попередили про гідрометеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпеки.

Яка буде погода в Одесі в лютому

Погода в Одесі в лютому 2026 року буде контрастною. Синоптики прогнозують як несподівані весняні відлиги, так і періоди вологої нестійкої погоди. В цілому, місяць пройде без сильних морозів, проте очікуються температурні коливання і опади.

Наближення весни можна буде відчути в кінці місяця. Попри дощ 22 лютого, загальний тренд буде спрямований на потепління. З 23 числа денна температура буде впевнено триматися вище +10 °C.

Пік потепління припаде на 26 лютого, коли повітря прогріється до +12 °C. Ночі також стануть значно теплішими — від +5 до +8 °C. Завершиться місяць 28 лютого приємною сонячною погодою з температурою +10 °C.

Яка буде погода в Україні — прогнози

Як писав Главред, метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що погода в Україні в перший тиждень лютого (з 2 по 8 числа) буде холодною з різкими коливаннями температур в різних регіонах і незначними опадами.

За його словами, найближчими днями більша частина України перебуватиме під впливом арктичного антициклону, що зумовить аномально холодну погоду, тоді як відносно м'якші погодні умови збережуться лише на крайньому півдні та в Закарпатті.

"Істотних опадів не передбачається, лише в другій половині тижня в західних областях, а у вихідні на більшій частині території країни пройде сніг, місцями з дощем. В окремих регіонах можливий туман, слабка ожеледь. На дорогах збережеться ожеледиця", - повідомив він.

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань прогнозує, що в середині місяця очікується нова хвиля похолодання.

"З позитиву - пік нинішньої холодної погоди пройдено. В умовах антициклону, ніч найхолодніша перед світанком, і вона вже позаду. Тенденція м'яких, так званих європейських зим, створила помилкове відчуття, що аномально холодних періодів вже не буде. Але ці арктичні вторгнення, в умовах кліматичних змін, нагадали - зима може бути і такою", - розповів синоптик.

