На Полтавщині тримається лютий холод: коли мороз піде на спад

Погодні умови до кінця робочого тижня у Полтаві та області будуть складні.

Прогноз погоди на Полтавщині 3-5 лютого / фото: unsplash.com

Ви дізнаєтесь:

Коли на Полтавщині знизиться температура повітря

Чи будуть в Полтаві у найближчі дні опади

У Полтаві та області погода у вівторок, 3 лютого, все ще буде морозною та без опадів. Про це у Telegram повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

Очікується мінлива хмарність, в південно-східній частині області та Полтаві зберігатиметься ожеледь. Вітер північно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря в області коливатиметься в межах 22-27 градусів морозу вночі та 11-16 градусів морозу вдень.

Погода в Полтаві 3 лютого / фото: скріншот з meteoprog

У Полтаві очікується дещо тепліша погода: 20-22 градуси морозу вночі та 13-15 градусів морозу вдень.

Погода 4 лютого

У середу в області все ще буде мінлива хмарність без опадів, але температура повітря як і вночі, так і вдень підвищиться - до 19-24 та 7-12 градусів морозу відповідно.

Погода в Полтаві 4 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Що відомо про Полтаву / Інфографіка: Главред

Погода 5 лютого

У четвер на Полтавщині очікується погода без істотних опадів, вітер східний, 7-12 м/с. А мороз поступово піде на спад, адже прогнозується температура в межах 12-17 градусів морозу вночі та 5-10 градусів морозу вдень.

Погода в Полтаві 5 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Главред писав, що за прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, у вівторок, 3 лютого, холодна та суха погода збережеться, на дорогах очікується ожеледиця, вітер змінних напрямків силою 3–8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -17...-22 °С, місцями крім південної частини -24...-29 °С, а вдень -10...-16 °С, у південній половині та на крайньому заході 0...-7 °С.

