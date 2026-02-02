Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

До Одеси насуваються сильні морози та вітер: коли нарешті потеплішає

Анна Ярославська
2 лютого 2026, 09:47
63
Через сильний вітер мороз буде відчуватися як -17°C.
Одеса, зима, море
Морози відступлять вже скоро: прогноз погоди для Одеси / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яка буде погода в Одесі сьогодні та завтра
  • Коли настане потепління

У понеділок, 2 лютого, в Одесі збережеться холодна та вітряна погода. Синоптики попереджають про ожеледицю і пориви вітру, які можуть ускладнити рух транспорту.

Якщо вам цікавий прогноз погоди на лютий 2026 року в Україні, читайте матеріал: Чи буде рання весна: якої погоди чекати українцям у лютому 2026 року.

відео дня

Погода в Одесі сьогодні

В Одесі буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів, повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

На дорогах синоптики прогнозують ожеледицю. Вітер північно-східний, 9-14 м/с, а вночі та вранці можливі пориви до 15-20 м/с.

Вночі температура повітря знизиться до -10...-12 °C. Вдень очікується -8...-10 °C. Через сильний вітер мороз буде відчуватися як -17°C.

Погода в Одесі сьогодні
Погода в Одесі сьогодні / Скріншот ventusky.com

Погода в Одеській області

В Одеській області місцями пройде невеликий сніг, а вночі та вранці можливі хуртовини. На дорогах збережеться ожеледь та ожеледиця.

Температура в області вночі становитиме -10...-15 °C, а на півночі регіону — до -18...-20 °C. Вдень повітря прогріється до -5...-10 °C, на півночі — до -13 °C.

Погода в Одесі на завтра

У вівторок, 3 лютого, ранок в Одесі буде похмурим. Як прогнозує сайт sinoptik.ua, вдень буде ясно, хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів.

Температура повітря впродовж доби коливатиметься від -14 до -6 градусів. Вітер північний, 1-4 м/с.

Знімок екрана

Коли в Одесі потеплішає

Як повідомляє УНІАН погода, вже з середи, 4 лютого, в Одесі почне поступово підніматися температура повітря.

У суботу стовпчики термометрів вдень покажуть +5 градусів. Вночі синоптики прогнозують невеликий мороз до -1 градуса.

Погода в Одесі на тиждень
Погода в Одесі на тиждень / Скріншот УНІАН

Яка буде погода в Україні - прогнози

Як писав Главред, метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що погода в Україні в перший тиждень лютого (з 2 по 8 числа) буде холодною з різкими коливаннями температур в різних регіонах і незначними опадами.

За його словами, найближчими днями більша частина України перебуватиме під впливом арктичного антициклону, що зумовить аномально холодну погоду, тоді як відносно м'якші погодні умови збережуться лише на крайньому півдні та в Закарпатті.

"Істотних опадів не передбачається, лише в другій половині тижня в західних областях, а у вихідні на більшій частині території країни пройде сніг, місцями з дощем. В окремих регіонах можливий туман, слабка ожеледь. На дорогах збережеться ожеледиця", - повідомив він.

Синоптик Наталія Диденко також прогнозує, що 2 лютого погода буде дуже холодною, переважно без опадів. Температура повітря вночі становитиме -20...-28 градусів, а вдень -12...-19 градусів. У південній частині вночі очікується -12...-18 градусів, вдень -2...-10 градусів.

Інші новини за темою:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Одеса погода синоптик Одеська область новини Одеси Погода в Україні Погода на завтра Погода на сьогодні погода Одеса
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ готує нові удари по Україні: політолог пояснив, хто може зупинити ворога

РФ готує нові удари по Україні: політолог пояснив, хто може зупинити ворога

10:37Війна
Сили оборони здійснили контрнаступ: в ISW оцінили хід боїв на фронті

Сили оборони здійснили контрнаступ: в ISW оцінили хід боїв на фронті

09:42Фронт
РФ захопила 245 кв. км у січні та просунулася на Запоріжжі - DeepState

РФ захопила 245 кв. км у січні та просунулася на Запоріжжі - DeepState

08:36Фронт
Реклама

Популярне

Більше
РФ готує нову хвилю атак на Україну: названо дату і ціль відновлення обстрілів

РФ готує нову хвилю атак на Україну: названо дату і ціль відновлення обстрілів

Майже 270 років називається на честь онука Катерини ІІ - що це за місто України

Майже 270 років називається на честь онука Катерини ІІ - що це за місто України

Карта Deep State онлайн за 2 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Одна із ТЕЦ в Києві не підлягає відновленню - чи буде евакуація міста

Одна із ТЕЦ в Києві не підлягає відновленню - чи буде евакуація міста

Господар пішов, залишивши лише записку: фото самотньої собаки розбило тисячі сердець

Господар пішов, залишивши лише записку: фото самотньої собаки розбило тисячі сердець

Останні новини

10:41

Китайський гороскоп на завтра, 3 лютого: Щурам - проблема, Тиграм - рішення

10:37

РФ готує нові удари по Україні: політолог пояснив, хто може зупинити ворога

10:30

Не сім'я, а біоматеріал: Максакова розкрила, навіщо Путіну діти від КабаєвоїВідео

10:18

Jerry Heil і Кажанна поставили остаточну крапку в скандалі — що сталося

09:47

До Одеси насуваються сильні морози та вітер: коли нарешті потеплішає

Повна відмова від гарячого водопостачання неефективна, це вимушений крок - ЛитвинПовна відмова від гарячого водопостачання неефективна, це вимушений крок - Литвин
09:42

Сили оборони здійснили контрнаступ: в ISW оцінили хід боїв на фронті

09:19

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 лютого (оновлюється)

09:07

Найвдаліший день місяця для кожного знака зодіаку в лютому 2026 року

08:36

РФ захопила 245 кв. км у січні та просунулася на Запоріжжі - DeepState

Реклама
08:35

РФ масовано атакувала Черкаси і область: є постраждалі, спалахнули пожежі

08:15

Відключення світла в Україні - графіки на 2 лютого (оновлюється)

08:10

Чому найбільше зло – це саме невдаха Путін, а не його свитаПогляд

08:10

Карта Deep State онлайн за 2 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:36

Європі потрібен контакт з Кремлем: у Франції зробили гучну заяву

07:03

Трамп сказав, хто зупинятиме війни у світі після нього: несподівана заява

06:05

Як Віткофф відпрацьовує кремлівське баблоПогляд

05:24

Бомбічна закуска за 3 хвилини, яку можна приготувати без світла - рецепт

04:30

Чотири знаки зодіаку стануть улюбленцями фортуни: велике везіння вже поруч

03:32

"Люди з квадратними очима в магазині": чого чекати від цін на овочі

02:33

Сенсаційне відкриття астрономів: у космосі знайдено ймовірну заміну Землі

Реклама
01:43

Гороскоп на завтра 3 лютого: Тельцям - хороші новини, Терезам - зміни

01 лютого, неділя
23:29

Lida Lee прийняла важке рішення у стосунках з Даніелем Салемом

23:07

Росіяни бачили, що це не військові: нові деталі удару по автобусу з шахтарямиФото

23:01

"Береза, береза, я рябина, не чую вас": як росіяни проживуть без StarlinkПогляд

22:22

Київ повертається до тимчасових графіків: коли чекати на відключення електроенергії

22:14

"Війна вбила її": Андре Тан втратив близьку людину

22:08

Лише 1% на місяць: економіст назвав єдиний продукт, що порадує ціною в лютому

22:00

Людина не зникає: вчені пояснили, що стається з тілом після смерті

21:46

Чому класична "нація-держава" більше не працюєПогляд

21:25

Показала чоловіка і сина: Леся Нікітюк поділилася особистим

21:25

Три місяці без гарячої води: з'явився тривожний сценарій щодо термінів відключень

21:07

Без світла до двох разів на добу: графіки відключень для Львівщини на 2 лютого

20:45

Новий раунд переговорів за участі РФ: Зеленський назвав місце і дату зустрічі

20:05

"Це ненормально": Зеленський розкритикував темпи ремонтних робіт в Києві

20:00

Жодна маска не допоможе: правда про відновлення волосся

19:43

Попрощався з родиною і зник на рік: заради чого чоловік пішов на неймовірний крокВідео

19:25

Гороскоп Таро на лютий 2026: Ракам - доходи, Левам - біла смуга, Дівам - завершення

18:57

Україна може отримати літаки Gripen і найдалекобійніші ракети НАТО - МОУ

18:48

Слова "першить" не існує в українській мові: як сказати правильноВідео

18:25

Ранковий кошмар скасовується: хитрий трюк очищає лобове скло авто за секундиВідео

Реклама
18:00

Спадщина після загибелі військового: хто має більше прав

17:57

Майже 270 років називається на честь онука Катерини ІІ - що це за місто УкраїниВідео

17:27

15 загиблих та багато поранених - РФ вдарила по автобусу з людьми, перші деталі

17:15

Найбільші проблеми у двох районах: у Києві сотні багатоповерхівок без опалення

16:47

Медведєв пригрозив Зеленському розправою і помарив про перемогу РФ

16:30

-29 морозу та сніг з дощем: які регіони України накриє льодовиковий апокаліпсис

16:26

Господар пішов, залишивши лише записку: фото самотньої собаки розбило тисячі сердець

16:00

Цукерки з фронту: як війна зробила M&M’s легендою

15:26

ЗСУ підірвали важливі об'єкти РФ разом з окупантами: у Генштабі розкрили деталі

15:19

"Та скільки можна!": у Галкіна вимагають припинити публікацію фото

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти