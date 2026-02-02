До Одеси насуваються сильні морози та вітер: коли нарешті потеплішає

Через сильний вітер мороз буде відчуватися як -17°C.

https://glavred.net/synoptic/v-odessu-idut-silnye-morozy-i-veter-kogda-nakonec-potepleet-10737242.html Посилання скопійоване

Морози відступлять вже скоро: прогноз погоди для Одеси / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Яка буде погода в Одесі сьогодні та завтра

Коли настане потепління

У понеділок, 2 лютого, в Одесі збережеться холодна та вітряна погода. Синоптики попереджають про ожеледицю і пориви вітру, які можуть ускладнити рух транспорту.

Якщо вам цікавий прогноз погоди на лютий 2026 року в Україні, читайте матеріал: Чи буде рання весна: якої погоди чекати українцям у лютому 2026 року.

відео дня

Погода в Одесі сьогодні

В Одесі буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів, повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

На дорогах синоптики прогнозують ожеледицю. Вітер північно-східний, 9-14 м/с, а вночі та вранці можливі пориви до 15-20 м/с.

Вночі температура повітря знизиться до -10...-12 °C. Вдень очікується -8...-10 °C. Через сильний вітер мороз буде відчуватися як -17°C.

Погода в Одесі сьогодні / Скріншот ventusky.com

Погода в Одеській області

В Одеській області місцями пройде невеликий сніг, а вночі та вранці можливі хуртовини. На дорогах збережеться ожеледь та ожеледиця.

Температура в області вночі становитиме -10...-15 °C, а на півночі регіону — до -18...-20 °C. Вдень повітря прогріється до -5...-10 °C, на півночі — до -13 °C.

Погода в Одесі на завтра

У вівторок, 3 лютого, ранок в Одесі буде похмурим. Як прогнозує сайт sinoptik.ua, вдень буде ясно, хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів.

Температура повітря впродовж доби коливатиметься від -14 до -6 градусів. Вітер північний, 1-4 м/с.

Коли в Одесі потеплішає

Як повідомляє УНІАН погода, вже з середи, 4 лютого, в Одесі почне поступово підніматися температура повітря.

У суботу стовпчики термометрів вдень покажуть +5 градусів. Вночі синоптики прогнозують невеликий мороз до -1 градуса.

Погода в Одесі на тиждень / Скріншот УНІАН

Яка буде погода в Україні - прогнози

Як писав Главред, метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що погода в Україні в перший тиждень лютого (з 2 по 8 числа) буде холодною з різкими коливаннями температур в різних регіонах і незначними опадами.

За його словами, найближчими днями більша частина України перебуватиме під впливом арктичного антициклону, що зумовить аномально холодну погоду, тоді як відносно м'якші погодні умови збережуться лише на крайньому півдні та в Закарпатті.

"Істотних опадів не передбачається, лише в другій половині тижня в західних областях, а у вихідні на більшій частині території країни пройде сніг, місцями з дощем. В окремих регіонах можливий туман, слабка ожеледь. На дорогах збережеться ожеледиця", - повідомив він.

Синоптик Наталія Диденко також прогнозує, що 2 лютого погода буде дуже холодною, переважно без опадів. Температура повітря вночі становитиме -20...-28 градусів, а вдень -12...-19 градусів. У південній частині вночі очікується -12...-18 градусів, вдень -2...-10 градусів.

Інші новини за темою:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред