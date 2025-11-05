Зірка "Бріджертонів" та відкритий гей: названо найсексуальнішого чоловіка 2025 року

Стисло:
- Джонатан Бейлі став найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією People
- Актор поділився своєю реакцією на новий статус
"Найсексуальніший чоловік у світі" - титул, який журнал People щорічно присвоює з 1985 року. Нещодавно цій традиції виповнилося цілих 40 років.
У 2025 році редакція зупинила свій вибір на англійському акторі Джонатані Бейлі (Ентоні Бріджертон із серіалу "Бріджертони", Фієро з фільму "Wicked"). Артист - перший відкритий гей, який удостоївся "титулу" від People.
В інтерв'ю виданню найсексуальніший чоловік 2025 року скромно зазначив, що був удещений таким їхнім вибором. "Це величезна честь. Звичайно, я неймовірно задоволений. І це абсолютно абсурдно", - зі сміхом зазначив він. Бейлі також розповів, що його близькі не знали про його новий титул, тому поява на обкладинці журналу, та ще й у новому амплуа, стала для багатьох із них сюрпризом.
"Вони (друзі - прим. редактора) будуть лютувати, що я їм не розповів. А потім просто верещатимуть від радості. Вони бачили, як я ріс. За маскою сексуального чоловіка ховаються інші правди, які вони знають і яким були свідками. Вони знають секрети", - поділився Джонатан Бейлі.
Про видання People
People - американський тижневик про зірок і селебрітіз, моду і стиль життя. Публікується з 1974, пізніше з'явилася веб-версія журналу. Відомий своїми щорічними рейтингами - "100 найкрасивіших людей", "Найсексуальніший чоловік року", "Найсексуальніша жінка року", "Найкраще/найгірше вбрання" тощо. Є одним із найбільш популярних видань - станом на 2018 рік його аудиторія складалася з більш ніж 35.9 мільйонів шанувальників.
