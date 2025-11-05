Рус
Зірка "Бріджертонів" та відкритий гей: названо найсексуальнішого чоловіка 2025 року

Анна Підгорна
5 листопада 2025, 02:43
Джонатан Бейлі проявив чудеса скромності, коментуючи свій новий "титул".
Джонатан Бейлі
Джонатан Бейлі Бріджертони - актора назвали найсексуальнішим у 2025 році / колаж: Главред, фото: imdb.com

Стисло:

  • Джонатан Бейлі став найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією People
  • Актор поділився своєю реакцією на новий статус

"Найсексуальніший чоловік у світі" - титул, який журнал People щорічно присвоює з 1985 року. Нещодавно цій традиції виповнилося цілих 40 років.

У 2025 році редакція зупинила свій вибір на англійському акторі Джонатані Бейлі (Ентоні Бріджертон із серіалу "Бріджертони", Фієро з фільму "Wicked"). Артист - перший відкритий гей, який удостоївся "титулу" від People.

відео дня

В інтерв'ю виданню найсексуальніший чоловік 2025 року скромно зазначив, що був удещений таким їхнім вибором. "Це величезна честь. Звичайно, я неймовірно задоволений. І це абсолютно абсурдно", - зі сміхом зазначив він. Бейлі також розповів, що його близькі не знали про його новий титул, тому поява на обкладинці журналу, та ще й у новому амплуа, стала для багатьох із них сюрпризом.

"Вони (друзі - прим. редактора) будуть лютувати, що я їм не розповів. А потім просто верещатимуть від радості. Вони бачили, як я ріс. За маскою сексуального чоловіка ховаються інші правди, які вони знають і яким були свідками. Вони знають секрети", - поділився Джонатан Бейлі.

Джонатан Бейлі
Джонатан Бейлі Бріджертони - актора назвали найсексуальнішим у 2025 році / фото: instagram.com/people

Голлівуд - останні новини:

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що оскароносний режисер і актор Квентін Тарантіно повернеться в кіно після тривалої паузи. Кінематографіст візьме участь у цікавому проєкті.

Також Емма Гемінг, модель, активістка і дружина Брюса Вілліса, розповіла про першу ознаку хвороби актора. У 2023 році Міцному Горішку діагностували лобно-скроневу деменцію.

Читайте також:

Про видання People

People - американський тижневик про зірок і селебрітіз, моду і стиль життя. Публікується з 1974, пізніше з'явилася веб-версія журналу. Відомий своїми щорічними рейтингами - "100 найкрасивіших людей", "Найсексуальніший чоловік року", "Найсексуальніша жінка року", "Найкраще/найгірше вбрання" тощо. Є одним із найбільш популярних видань - станом на 2018 рік його аудиторія складалася з більш ніж 35.9 мільйонів шанувальників.

17:18

Покровськ лише початок - в Раді назвали справжні цілі Путіна щодо України

17:17

Безкоштовне тепло або штраф: чи дозволено українцям збирати дрова біля дороги

17:16

Віра Брежнєва стала мамою для нового члена сім'ї - деталіВідео

