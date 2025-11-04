Спроба номер три: Дженніфер Еністон офіційно підтвердила роман із "гуру кохання"

56-річна зірка "Друзів" перестала приховувати, хто змушує її посміхатися так щасливо.

Дженніфер Еністон зараз - акторка зустрічається з Джимом Кертісом / колаж: Главред, фото: instagram.com/jenniferaniston

Дженніфер Еністон підтвердила роман із Джимом Кертісом

Пара разом з літа 2025 року

Американська акторка Дженніфер Еністон останнім часом просто сяє - це відзначають її друзі, колеги і шанувальники. Не останню роль у цьому зіграв Джим Кертіс - гіпнотерапевт і коуч, чиєю спеціалізацією є кохання і стосунки.

У липні 2025 року Еністон і Кертіса запідозрили в романі - пара раз у раз потрапляла на очі папараці, але офіційних коментарів про свій роман не давала. Днями Джиму виповнилося 50 років, і Дженніфер довелося розкрити карти.

Акторка у своєму блозі в Instagram опублікувала фото, на якому ніжно обіймає свого обранця ззаду - обидва вони щасливо посміхаються. "З Днем народження, кохання моє", - написала зірка.

До зустрічі з Джимом Кертісом Дженніфер Еністон була двічі одруженою: з актором Бредом Піттом (2000-2005), і з актором Джастіном Теру (2015-2018).

Дженніфер Еністон зараз - акторка зустрічається з Джимом Кертісом / фото: instagram.com/jenniferaniston

Про персону: Дженніфер Еністон Дженніфер Еністон - одна з найбільш високооплачуваних акторок Голлівуду, володарка "Еммі" (2002), "Золотого глобуса" (2003) і премій Гільдії кіноакторів (1996, 2020). Має зірку на голлівудській Алеї Слави. Найбільш відома завдяки серіалу "Друзі", де виконала роль Рейчел Грін. Зміцнили її популярність головні ролі в комедійних фільмах "Брюс Всемогутній", "Розлучення по-американськи", "Дружина напрокат", "Нестерпні боси" та ін. Була визнана журналами People, Cosmopolitan та Esquire найкрасивішою жінкою.

