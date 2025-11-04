Спроба номер три: Дженніфер Еністон офіційно підтвердила роман із "гуру кохання"

Коротко:
- Дженніфер Еністон підтвердила роман із Джимом Кертісом
- Пара разом з літа 2025 року
Американська акторка Дженніфер Еністон останнім часом просто сяє - це відзначають її друзі, колеги і шанувальники. Не останню роль у цьому зіграв Джим Кертіс - гіпнотерапевт і коуч, чиєю спеціалізацією є кохання і стосунки.
У липні 2025 року Еністон і Кертіса запідозрили в романі - пара раз у раз потрапляла на очі папараці, але офіційних коментарів про свій роман не давала. Днями Джиму виповнилося 50 років, і Дженніфер довелося розкрити карти.
Акторка у своєму блозі в Instagram опублікувала фото, на якому ніжно обіймає свого обранця ззаду - обидва вони щасливо посміхаються. "З Днем народження, кохання моє", - написала зірка.
До зустрічі з Джимом Кертісом Дженніфер Еністон була двічі одруженою: з актором Бредом Піттом (2000-2005), і з актором Джастіном Теру (2015-2018).
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що Дженніфер Лопес звернулася до магії, щоб повернути Бена Аффлека. За словами інсайдерів зірка так і не змирилася з розлученням, і шукає альтернативні способи возз'єднання з актором.
Також Брітні Спірс розкрила правду про свій стан, який змушує її виконувати дивні танці на камеру і ділитися незв'язними міркуваннями в соціальних мережах.
Читайте також:
- Майкл Дуглас не втомлюється нагадувати про війну в Україні - як актор підтримав нашу країну
- Фронтмен Maneskin Даміано Давид уперше одружується - ЗМІ
- "Не розмовляй зі мною": Мішель Обама розкрила правду про стосунки з чоловіком
Про персону: Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон - одна з найбільш високооплачуваних акторок Голлівуду, володарка "Еммі" (2002), "Золотого глобуса" (2003) і премій Гільдії кіноакторів (1996, 2020). Має зірку на голлівудській Алеї Слави. Найбільш відома завдяки серіалу "Друзі", де виконала роль Рейчел Грін. Зміцнили її популярність головні ролі в комедійних фільмах "Брюс Всемогутній", "Розлучення по-американськи", "Дружина напрокат", "Нестерпні боси" та ін. Була визнана журналами People, Cosmopolitan та Esquire найкрасивішою жінкою.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред