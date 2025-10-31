Рус
Велике повернення: 62-річний Квентін Тарантіно з'явиться на екранах

Анна Підгорна
31 жовтня 2025, 00:30
Тарантіно знімає з паузи свою кар'єру в кіно.
Квентін Тарантіно
Квентін Тарантіно фільми - режисер повертається в кіно як актор / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

  • Уже понад п'ять років Квентін Тарантіно не презентує кінопроєктів
  • Кар'єрне мовчання він порушив заради ролі в драмі

Американський режисер, сценарист і актор Квентін Тарантіно поставив свою кар'єру на паузу 2019 року - після виходу фільму "Одного разу в Голлівуді". Сімома роками раніше в "Джанґо вільному", він зіграв свою останню роль у кіно.

Таке затишшя зовсім не означає, що Тарантіно назавжди відійшов від справ - час від часу з'являються новини про те, що режисер працює над новими проєктами. Щоправда, жоден із них поки що не дійшов до глядача. Натомість у 2021 і 2022 роках кінематографіст випустив два романи.

Але літературна робота, нехай і про кіно, не змогла замінити Квентіну Тарантіно любов до живого кадру. Зірка повернеться на екрани як актор у драматичному фільмі Джеймі Адамса "Тільки те, що ми несемо" (Only What We Carry), повідомляє Variety. Стрічка перебуває на етапі постпродакшену.

Тарантіно зіграє друга головного героя Джуліана Джонса (у виконанні Саймона Пегга). Повернення учениці Джонса в рідне місто запускає низку подій, які змушують персонажів озирнутися назад - на темні секрети з минулого.

Квентін Тарантіно в к/ф Кримінальне чтиво
Квентін Тарантіно у к/ф Кримінальне чтиво / фото: imdb.com

Про персону: Квентін Тарантіно

Квентін Тарантіно - американський кінорежисер, сценарист, продюсер, актор і письменник. Володар Золотої пальмової гілки (1994), двох Оскарів (1995, 2013), двох BAFTA (1995, 2013), чотирьох Золотих глобусів (1995, 2013, 2020 - двічі). Найбільш відомий фільмами "Скажені пси" (1992), "Кримінальне чтиво" (1994), "Чотири кімнати" (1995), "Від заходу до світанку" (1996), дилогія "Убити Білла" (2003, 2004), "Безславні виродки" (2008), "Джанґо вільний" (2012), "Мерзенна вісімка" (2015), "Одного разу в Голлівуді" (2019).

США вперше за 33 роки випробують ядерну зброю - віцепрезидент США розкрив мету

Суми зазнали атаки БПЛА: ворог влучив у багатоповерхівку, є постраждалі

Покровськ під тиском: нардеп зробив невтішний прогноз

"Не вдається перехоплювати": Ігнат розкрив унікальність масованого удару РФ

