Симпатяга з популярного серіалу: названо найсексуальнішого чоловіка 2024 року

Джон Красінскі досі вважає, що рішення назвати його найпривабливішим - просто чийсь жарт, який вийшов з-під контролю.

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Джона Красінскі названо найсексуальнішим чоловіком 2024 року за версією журналу People / колаж: Главред, фото: instagram.com/johnkrasinski

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Щороку журнал People обирає найсексуальнішого чоловіка серед знаменитостей

У 2024 році почесний титул отримав зірка серіалу "Офіс"

Популярний американський тижневик People з 1985 року обирає найсексуальнішого чоловіка року серед знаменитостей. За майже сорок років цієї традиції деякі зірки отримували цей почесний титул одразу кілька разів (Джонні Депп, Джордж Клуні, Річард Гір, Брел Пітт). Однак цього року він дістався дебютанту.

Так найсексуальнішим чоловіком 2024 року за версією журналу People став 45-річний актор, режисер і сценарист Джон Красінскі, передусім відомий за роллю Джима Халперта в серіалі "Офіс". У своєму переможному інтерв'ю артист зізнався, що спершу вирішив, що звання "найсексуальнішого" - це розіграш.

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"Просто миттєве відключення, насправді. Нуль думок. Крім того, що, можливо, мене хочуть надурити. Я не те щоб зазвичай прокидаюся з думкою: "Невже сьогодні той день, коли мене попросять стати найсексуальнішим чоловіком у світі?". І все ж це був день, коли ви, хлопці, зробили це. Ви дійсно підняли планку для мене", - каже Красінскі.

Традиційно чоловіки, визнані People найпривабливішими, розповідають, як новий титул може, на їхній погляд, вплинути на їхнє життя і кар'єру. Красінскі, добрий чоловік та сім'янин (з 2010 року одружений з акторкою Емілі Блант, з якою виховує двох дітей - прим. редактора), зосередився в цьому питанні саме на сім'ї. Він жартома зазначив, що це "додасть йому роботи по дому". "Після того як це вийде, Емілі скаже: "Добре, значить, тепер тобі справді треба заробити на це (титул) удома", - каже найсексуальніший чоловік 2024 року.

При цьому Красінскі не без збентеження зізнався, що його друга половинка дуже пишається за чоловіка, та пообіцяла обклеїти обкладинками журналу People весь будинок.

Джон Красінскі названий найсексуальнішим чоловіком 2024 року за версією журналу People / instagram.com/people

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Що відомо про видання People? People - американський тижневик про зірок і селебрітіз, моду і стиль життя. Публікується з 1974, пізніше з'явилася веб-версія журналу. Відомий своїми щорічними рейтингами - "100 найкрасивіших людей", "Найсексуальніший чоловік року", "Найсексуальніша жінка року", "Найкраще/найгірше вбрання" тощо. Є одним із найбільш популярних видань - станом на 2018 рік його аудиторія складалася з більш ніж 35.9 мільйонів шанувальників.

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