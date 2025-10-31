Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Його мозок руйнувався": дружина Вілліса розповіла про першу ознаку хвороби

Христина Трохимчук
31 жовтня 2025, 05:05
48
Емма Гемінг не змогла пов'язати симптом Брюса Вілліса з хворобою.
Брюс Вілліс, Емма Гемінг
Брюсу Віллісу діагностували деменцію / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com/

Ви дізнаєтеся:

  • Брюс Вілліс страждає від деменції
  • Як вперше проявилася хвороба актора

Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса, який страждає від лобно-скроневої деменції, розповіла про перші ознаки страшної хвороби чоловіка. Як стверджує Емма Гемінг в інтерв'ю News Nation, до актора повернулася особливість із далекого дитинства.

Дружина голлівудської зірки почала помічати, що Вілліс почав знову заїкатися. Цей дефект мови був у актора в дитячому віці, але він зміг його побороти. Емма в страшному сні не могла уявити, що це перший дзвіночок страшної хвороби.

відео дня

"Думаю, я помітила, що до нього почало повертатися заїкання. У Брюса в дитинстві було сильне заїкання, з яким він жив усе життя, але, гадаю, у дорослому віці він зміг із ним впоратися. Потім я стала помічати, що воно повертається", - повідомила Хемінг.

Брюс Вілліс, Емма Гемінг
Емма Гемінг розповіла про проблеми у шлюбі з Брюсом Віллісом / фото: ua.depositphotos.com

Емма зізналася, що довго не розуміла справжніх причин змін у поведінці чоловіка. Вона думала, що у них просто почалися труднощі в шлюбі, адже Брюс став більш відстороненим і дратівливим. Лише пізніше з'ясувалося, що за цими змінами стояло важке захворювання, яке руйнувало мозок актора.

"Зрештою я зрозуміла, що ці шалені проблеми в шлюбі були не через Брюса. Як і ці моменти відстороненості та ледь помітні зміни в його характері. Вони були результатом того, що його мозок руйнувався, забираючи з собою частину чоловіка, якого я знала і любила", - поділилася Емма Гемінг.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що в сім'ї американського актора Брюса Вілліса, який страждає через серйозні проблеми зі здоров'ям, назріває боротьба за спадок у розмірі 250 мільйонів доларів. Інсайдери попереджають про можливу напруженість між дружиною артиста і його старшими дочками.

Також донька голлівудського актора Брюса Вілліса поділилася з прихильниками новими фотографіями тяжкохворого батька. Через погіршення його стану сім'я прийняла рішення переселити зірку в окремий спеціально обладнаний будинок.

Вас може зацікавити:

Про персону: Брюс Вілліс

Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, 2022 року у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 сім'я артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) і одного "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найвідоміший ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте почуття" і в серії фільмів "Міцний горішок".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Брюс Вілліс новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ситуація загострюється: у Генштабі розповіли про останні події на фронті

Ситуація загострюється: у Генштабі розповіли про останні події на фронті

01:53Фронт
США вперше за 33 роки випробують ядерну зброю - віцепрезидент США розкрив мету

США вперше за 33 роки випробують ядерну зброю - віцепрезидент США розкрив мету

23:56Світ
Суми зазнали атаки БПЛА: ворог влучив у багатоповерхівку, є постраждалі

Суми зазнали атаки БПЛА: ворог влучив у багатоповерхівку, є постраждалі

23:32Війна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 31 жовтня: Бикам - муки, Свиням - розчарування

Китайський гороскоп на завтра 31 жовтня: Бикам - муки, Свиням - розчарування

Відключення світла в Україні - графіки на 30 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 30 жовтня (оновлюється)

Гороскоп на листопад 2025: на один зі знаків зодіаку проллється грошовий дощ

Гороскоп на листопад 2025: на один зі знаків зодіаку проллється грошовий дощ

Коли припиниться війна та зупиняться бойові дії: астролог назвала важливий період

Коли припиниться війна та зупиняться бойові дії: астролог назвала важливий період

Долар полетів вниз, євро шалено дешевшає: новий курс валют на 31 жовтня

Долар полетів вниз, євро шалено дешевшає: новий курс валют на 31 жовтня

Останні новини

06:11

Гороскоп на листопад 2025 для Стрільців: місяць великих рішень і нових доріг

06:10

Навіщо Росія веде злочинну війнуПогляд

06:00

Путініст Преснякова розкрив таємницю розлученого сина - деталі

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках ведучого новин за 63 секунди

05:05

"Його мозок руйнувався": дружина Вілліса розповіла про першу ознаку хвороби

Україну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погодиУкраїну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погоди
04:30

Доля пошле особливу людину: які знаки зодіаку почують важливе зізнання

04:03

З чого насправді роблять жувальні гумки - що приховують виробникиВідео

03:34

Астрономи засікли загадкове тіло поруч із Землею: чи є загроза для людства

01:53

Ситуація загострюється: у Генштабі розповіли про останні події на фронті

Реклама
01:33

Чим і як підживити троянди на зиму: найкращі добрива та натуральні засобиВідео

01:30

18-річний син Падалко і Соболєва підписав контракт із ЗСУ - де служить Михайло

01:05

Не їли три дні й пішки подолали 16 км: подружжя дивом врятувалося з пекла у ТорськомуВідео

00:49

Штраф за лобове скло: що в авто може привернути увагу поліції

00:30

Велике повернення: 62-річний Квентін Тарантіно з'явиться на екранах

30 жовтня, четвер
23:56

США вперше за 33 роки випробують ядерну зброю - віцепрезидент США розкрив мету

23:42

Краще не придумаєш: як зробити добриво з картопляного лушпинняВідео

23:32

Суми зазнали атаки БПЛА: ворог влучив у багатоповерхівку, є постраждалі

23:10

Гороскоп на листопад 2025: на один знак зодіаку чекає зоряний час і несподіваний прибутокВідео

23:10

"Це було серйозніше": фронтвумен Go_A після поцілунку з дівчиною зробила зізнанняВідео

22:44

Як оживити вазони взимку: садівниця показала копійчаний "коктейль" з аптечкиВідео

Реклама
22:41

Яку клему потрібно першою знімати з акумулятора - названо правильний порядок

22:18

Удари по Москві - в Росії заявили про атаку ракет Фламінго і дронів, що відомо

22:00

Даша Астаф'єва без церемоній відповіла на запитання "Коли заміж?"

21:46

Попов потролив донеччан після перемоги Динамо – відповідь не забарилася

21:26

З дружиною мовчуна Ігоря Ніколаєва сталася біда - що трапилося

21:15

Слово "холостяк" має інше значення - як правильно називати неодружених чоловіківВідео

21:09

Гарбуз може приховувати токсичний секрет - про що попередили вчені

20:53

Покровськ під тиском: нардеп зробив невтішний прогноз

20:41

Улюблені тако за абсолютно новим рецептом: начинка просто топВідео

20:34

Про втрату кольору можна забути: секрет прання, який врятує чорні джинсиВідео

20:29

Як не можна обрізати виноград: помилки, через які втрачають урожай

20:04

Чому смартфон Xiaomi швидко розряджається: просте вирішення проблеми

19:55

У Покровську складна ситуація: в ЗСУ зізналися, чи заблоковані захисники

19:50

Путін може оголосити завершення війни - названо дві умови та можливі терміни

19:39

Гороскоп на листопад 2025: на один зі знаків зодіаку проллється грошовий дощ

19:28

Складна головоломка на IQ: тільки щасливчики знайдуть заховану літеру "О"

19:10

Переговори Трампа та Сі: чому Україна відкладена на потімПогляд

19:04

Цілодобові обмеження світла накриють Україну: графіки відключень на 31 жовтня

18:36

У Кременчуцькому ТЦК і СП сталася стрілянина, є поранені - що відомо

18:29

Штраф 7 тисяч євро: чому в Німеччині карають за TikTok та авто під будинкомВідео

Реклама
18:17

Впоратись зможе не кожен: задача з ПДР на проїзд кругового перехрестяВідео

18:00

Медведєв почав лякати Бельгію "зброєю Судного дня" - "головному хулігану РФ" відповіли

17:29

В Україні офіційно продовжили мобілізацію та воєнний стан - на який строк

17:24

Щоб не накликати біду: священник сказав, чи можна спати ногами до дверейВідео

17:23

Ціни підскочили вдвічі: в Україні стрімко подорожчали популярні овочі

17:08

"Маша та Ведмідь" можуть фінансувати РФ: Мінкульт підтримав санкції

17:06

Партнер родини Гетманцева працює з кадировцями над розвитком авіарейсів у Чечні — розслідування Соколової

16:49

У квартирах українців почало з'являтися тепло: у кого вже є опалення

16:39

Долар полетів вниз, євро шалено дешевшає: новий курс валют на 31 жовтня

16:29

Несуть давні знання: які люди мають стару душу за датою народження

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Святкове менюЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти