"Його мозок руйнувався": дружина Вілліса розповіла про першу ознаку хвороби

Емма Гемінг не змогла пов'язати симптом Брюса Вілліса з хворобою.

Брюсу Віллісу діагностували деменцію / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com/

Брюс Вілліс страждає від деменції

Як вперше проявилася хвороба актора

Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса, який страждає від лобно-скроневої деменції, розповіла про перші ознаки страшної хвороби чоловіка. Як стверджує Емма Гемінг в інтерв'ю News Nation, до актора повернулася особливість із далекого дитинства.

Дружина голлівудської зірки почала помічати, що Вілліс почав знову заїкатися. Цей дефект мови був у актора в дитячому віці, але він зміг його побороти. Емма в страшному сні не могла уявити, що це перший дзвіночок страшної хвороби.

"Думаю, я помітила, що до нього почало повертатися заїкання. У Брюса в дитинстві було сильне заїкання, з яким він жив усе життя, але, гадаю, у дорослому віці він зміг із ним впоратися. Потім я стала помічати, що воно повертається", - повідомила Хемінг.

Емма Гемінг розповіла про проблеми у шлюбі з Брюсом Віллісом / фото: ua.depositphotos.com

Емма зізналася, що довго не розуміла справжніх причин змін у поведінці чоловіка. Вона думала, що у них просто почалися труднощі в шлюбі, адже Брюс став більш відстороненим і дратівливим. Лише пізніше з'ясувалося, що за цими змінами стояло важке захворювання, яке руйнувало мозок актора.

"Зрештою я зрозуміла, що ці шалені проблеми в шлюбі були не через Брюса. Як і ці моменти відстороненості та ледь помітні зміни в його характері. Вони були результатом того, що його мозок руйнувався, забираючи з собою частину чоловіка, якого я знала і любила", - поділилася Емма Гемінг.

Про персону: Брюс Вілліс Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, 2022 року у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 сім'я артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) і одного "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найвідоміший ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте почуття" і в серії фільмів "Міцний горішок".

