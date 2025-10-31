Біллі Айліш публічно попросила багатіїв поділитися грошима: Цукерберг не аплодував

23-річна Біллі Айліш не стримала емоцій на церемонії WSJ Magazine Innovator Awards у Нью-Йорку.

https://glavred.net/stars/billi-aylish-publichno-poprosila-bogachey-podelitsya-dengami-cukerberg-ne-aplodiroval-10711310.html Посилання скопійоване

Біллі Айліш публічно попросила багатіїв поділитися грошима / колаж: Главред, фото: x.com/i/topics

Коротко:

Айліш звернулася до заможних гостей із відвертим закликом

Марк Цукерберг не аплодував після слів Айліш

Американська співачка та авторка пісень Біллі Айліш закликала мільярдерів використовувати свої гроші на допомогу тим, хто цього потребує. Про це пише CBC.

Зазначається, що 23-річна зірка не стримала емоцій на церемонії WSJ Magazine Innovator Awards у Нью-Йорку, де отримала нагороду "Музичний інноватор року". Айліш звернулася до заможних гостей із відвертим закликом.

відео дня

"Ми живемо в час, коли світ справді в дуже поганому і темному стані, і людям потрібні співчуття і допомога, мабуть, як ніколи раніше, особливо в нашій країні. Я б сказала так: якщо у вас є гроші, було б чудово використати їх на добрі справи - або, можливо, віддати тим, хто дійсно цього потребує", - заявила вона.

Прямо перед цим було оголошено, що співачка пожертвує 11,5 мільйона доларів з доходів туру "Hit Me Hard and Soft" на програми продовольчої рівності, боротьби зі зміною клімату та скорочення викидів вуглецю.

"Люблю вас усіх, але тут є кілька людей, у яких набагато більше грошей, ніж у мене. Якщо ти мільярдер - навіщо ти мільярдер? Без хейту, але, серйозно, поділися грошима", - додала вона.

Видання зазначає, що серед присутніх у залі був і Марк Цукерберг, статки якого оцінюють у сотні мільярдів доларів. За даними People, він не аплодував після слів Айліш. Поруч із ним перебувала його дружина Прісцилла Чан. Крім пари, на церемонії були режисер Спайк Лі, модель Гейлі Бібер, музикант Questlove і актори Адам Скотт і Бріттані Сноу.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, військовослужбовецьДмитро Дікусар звернувся до шанувальників у день свого ювілею. Також він зізнався, що дуже змінився за час війни і навчився цінувати прості речі.

Ірландський актор Колін Фаррелл під час роботи над фільмом Стівена Спілберга "Особлива думка" прийшов на знімальний майданчик настільки п'яним, що витратив на одну репліку 46 дублів.

Вас також може зацікавити:

Хто така Біллі Айліш? Біллі Айліш - американська співачка та автор-виконавець. Володарка безлічі нагород, включно з двома Оскарами, дев'ятьма преміями Греммі, двома American Music Awards, двадцятьма рекордами Книги рекордів Гіннесса, сімома MTV Video Music Awards, чотирма Brit Awards і двома Золотими глобусами. Вона стала другою артисткою в історії Греммі, яка виграла всі чотири основні номінації - "Запис року", "Альбом року", "Пісня року" і "Найкращий новий виконавець" - в один рік. Також Айліш - перша людина, народжена у XXI столітті, яка отримала "Оскар", і наймолодший дворазовий лауреат цієї премії, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред