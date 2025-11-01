Рус
У мережі з'явилося фото моторошно постарілого засудженого американського репера

Олена Кюпелі
1 листопада 2025, 16:35
Американського репера Шона Комбса побачили за ґратами і дізналися, який він має вигляд.
Шон Комбс, Пі Дідді.
Шона Комбса вперше вдалося сфотографувати / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Як зараз виглядає P Diddy
  • Чим він зайнятий у в'язниці

У мережі з'явилася фотографія засновника Bad Boy Records, американського репера P Diddy, який прогулюється тюремним двором.

Як пише TMZ, на Дідді була одягнена помаранчева тюремна шапочка і темно-синя пухова куртка, щоб зігрітися.

На знімку також видно сиву бороду Дідді... публіка не бачила його так виразно відтоді, як його заарештували у вересні 2024 року і утримували без права внесення застави в центрі судового розгляду в Брукліні, чекаючи федерального суду.

Шон Комбс, Пі Дідді.
Шон Комбс відбуває термін / фото: imdb.com

Цього літа камери не допускалися до зали суду, коли Дідді був виправданий за звинуваченнями в рекеті та сексуальній експлуатації (його засудили за кількома менш тяжкими звинуваченнями, пов'язаними з проституцією), тож нам вдалося дізнатися про нього лише за судовими замальовками.

Подивитися фото Пі Дідді можна тут:

Дідді відбуває 50-місячний термін у Форт-Діксі і вже влаштувався на роботу до в'язниці... він працює прачкою. Зазначається, що фінансове становище Дідді значно полегшить йому життя за ґратами.

Зазначимо, як повідомляв Главред, військовослужбовецьДмитро Дікусар звернувся до шанувальників у день свого ювілею. Також він зізнався, що дуже змінився за час війни і навчився цінувати прості речі.

А також ведуча Леся Нікітюк перетнулася з акторкою Дариною Петрожицькою, яка раніше негативно висловилася про її гру у фільмі "Песики", після чого розгорівся скандал у Мережі.

Скандал із P.Diddy - що сталося

54-річний Шон Комбс був заарештований у Нью-Йорку за звинуваченнями в секс-трафіку, транспортуванні людей для заняття проституцією та участі в рекеті. Ці звинувачення охоплюють останні 16 років його діяльності і пов'язані з організацією так званих freak off вечірок - елітних сексуальних заходів, які, як стверджує влада, були організовані для експлуатації жінок.

Комбс також відомий як Puff Daddy, P.Diddy і Diddy. Він продюсував репера Notorious B. I. G., а його дебютний альбом No Way Out продався накладом понад 7 мільйонів копій. P.Diddy також прославився як тричі лауреат премії "Греммі" і співпрацював з такими зірками, як Мерайя Кері, Мері Джей Блайдж і Ашер. Крім музики, він створював проєкти у сфері моди, телебачення та алкогольного бізнесу. Однак на тлі цих досягнень його ім'я тепер пов'язують зі звинуваченнями в злочинах, які можуть призвести до серйозних наслідків.

У Путіна раптово заговорили про кінець війни: у чому хитрість

