Володимир Дантес і Даша Кацуріна записали домашнє відео в ліжку: "Ми маємо це сказати"

Володимир Дантес і Даша Кацуріна прокоментували здогади про них у ЗМІ / instagram.com/vladimirdantes

Особисте життя колишнього подружжя Володимира Дантеса і Наді Дорофєєвої, а також Михайла і Дар'ї Кацуріних стало останнім часом причиною для пліток, пересудів і жартів в українському шоу-бізнесі.

Додо визнала, що у неї роман з Мішею, тому і Дантесу з Дашею також приписують романтичні стосунки. Вони, втім, це не заперечують. Але і не підтверджують.

Тим не менш, Кацуріна з Дантесом проводять багато часу разом - подорожують, печуть печиво, ходять в кафе і няньчать дашиних малюків. А нещодавно на сторінках обох в Instagram з'явилося відео під загадковим грифом "Ми маємо це сказати".

У ролику пара, сидячи в ліжку в нічному одязі, розповіла підписникам те, про що більше не можуть мовчати. "Сьогодні ми хочемо сказати дещо важливе. Комусь може здаватися, що це не на часі, але для нас з Вовою це дійсно важливо. Так, ви могли про це здогадуватись, наші знайомі часом обговорюють це між собою... Ми бачимо, що це так чи інакше випливає в ЗМІ, та стає темою для розмов. Думаю, немає сенсу мовчати, і ми з Дашею вирішили це сказати. Так, це дійсно важливо. Врятуйте тварин від війни!" - розповіли вони.

Вова і Даша підкреслили, що тварини також страждають від військових злочинів рашистських солдатів, і потребують турботи під час війни. Також вони порекомендували благодійний фонд, який займається цією проблемою.

У коментарях шанувальники підтримали Дантеса і Кацуріну - їм сподобалося, що пара використала підвищену до себе увагу для дійсно доброї справи:

"Дуже круто, що ви скористалися тим що людям цікаво і розповіли чи нагадали про те, що дійсно важливо".

"Я навіть навушник дістала, щоб у транспорті почути :) Дуже влучно використали інфопривід".

"Ви прекрасні люди ❤️"

"Це чудово! ви дуже правильно використали тему яка всіх "хвилює" і привернули більше уваги ! Тварини теж страждають".

Раніше співак Володимир Дантес розкрив подробиці розставання з Надею Дорофєєвою. Артист зізнався, що їхні стосунки були найбільш публічними в його житті і надалі це не повториться.

Екстрасенс Макс Гордєєв на цей рахунок має свою думку: він вважає, що нестандартні любовні втіхи призвели до "рокіровки" в парі Дантеса і Дорофєєвої.

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