Мерц звернувся до одного із президентів, шоб припинити вогонь в Україні

Німецький канцлер вперше звернувся до одного із світових лідерів.

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Німеччина прагне, щоб Китай підтримав мирні зусилля Європи і США / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Що сказав Корнеліус:

Німецький канцлер вперше зателефонував очільнику Китаю

Мерц закликав Сі Цзіньпіна посприяти припиненню вогню в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вперше з моменту його вступу на посаду провів телефонну розмову з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Про це, як пише Stern, заявив речник німецького уряду Штефан Корнеліус.

За його словами, Мерц, вслід за президентом Франції Еммануелем Макроном, закликав китайського лідера підтримати зусилля європейських країн та США для припинення вогню між Україною та країною-агресоркою Росією.

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Німецький канцлер розповів Сі Цзіньпіну про зусилля, які докладають партнери України для досягнення справедливого миру і наголосив, що Китай також може долучитися.

В результаті німецький чиновник та китайський президент підтвердили свою готовність співпрацювати для вирішення глобальних викликів.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Позиція Китаю щодо війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Пекіні висловили підтримку щодо можливості мирного врегулювання війни країни-агресорки Росії проти України. Очільник МЗС країни також заявив про необхідність активнішої підтримки миру, розвитку та справедливості зі сторони країн БРІКС.

Напередодні також в Китаї зробили заяву за підсумками переговорів між Україною та Росією у Стамбулі. Речниця МЗС Китаю Мао заявила про важливість політичного врегулювання "конфлікту".

Раніше міністерство закордонних справ Китаю заявило про підтримку всіх ініціатив, спрямованих на мирне врегулювання війни в Україні, включно з пропозицією про 30-денне припинення вогню, висунутою Україною, Європейським союзом і США.

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Хто такий Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus. За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

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