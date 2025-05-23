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Проблеми зростають: несподівані наслідки для економіки РФ

Руслан Іваненко
23 травня 2025, 23:40
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Залізничні перевезення в Росії падають, що свідчить про загальне уповільнення промислового сектору.
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Обсяги вантажних перевезень у Росії падають / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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  • Російські залізничні перевезення впали до 15-річного мінімуму
  • Великі експортери скорочують обсяги перевезень металу й нафти

Погіршення стану російської економіки підтверджують останні дані про обсяги залізничних перевезень. За інформацією агентства Reuters, великі російські експортери, зокрема "Русал" та "Газпромнефть", зменшили заплановані обсяги транспортування продукції, зокрема металів і нафтопродуктів.

"Російські залізниці планують у 2025 році скоротити витрати на 32,5 мільярда рублів і зменшити капітальні інвестиції на 40%", — повідомляє Reuters з посиланням на внутрішній документ компанії.

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Зменшення перевезень особливо помітне на фоні вже слабких результатів 2024 року — тоді обсяги вантажоперевезень досягли найнижчого рівня за останні 15 років. Reuters наголошує, що "це є красномовним показником стану експортно-орієнтованої економіки Росії".

У документі також вказується, що у 2025 році російська залізниця перевезе на 36,7 мільйона тонн менше, ніж планувалося (при первинному прогнозі в 1,24 мільярда тонн). Серед компаній, які скоротили свої перевезення, — "Русал", "Северсталь" та інші великі промислові гравці.

Попри прогнози зростання обсягів перевезень у 2025 році порівняно з 2024-м, вже за перші чотири місяці поточного року обсяг перевезених вантажів зменшився на 6,8% у річному обчисленні.

Проблеми зростають: несподівані наслідки для економіки РФ
Який вплив мають санкції на Росію? / Главред - інфографіка

Серед основних причин такого спаду експерти називають жорстку грошово-кредитну політику, зокрема високу ключову ставку Банку Росії на рівні 21%, яка серйозно обмежила можливості комерційного кредитування. Також галузі промисловості відзначають високі тарифи на перевезення та втрату традиційних ринків збуту за кордоном.

Санкції проти РФ - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Єврокомісія готує новий пакет санкцій проти Росії через зрив мирної ініціативи та подальшу агресію. Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції торкнуться "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2", тіньового флоту, ціни на нафту та фінансового сектору РФ.

Крім того, Європейський Союз розпочне роботу над 18-м пакетом санкцій проти Росії вже сьогодні, 20 травня. Санкційного удару потрібно завдати по Росії там, де "справді болить". Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у соцмережі Х.

Нагадаємо що, президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не посилюватиме санкції проти Росії, бо "є шанс" на прогрес у врегулюванні війни в Україні. Однак він не виключив запровадження нових обмежень у майбутньому.

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Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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