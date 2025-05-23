Вони були беззбройні: окупанти розстріляли двох українських військовополонених

Обласна прокуратура почала розслідування за фактом розстрілу полонених.

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Україна розпочала розслідування чергового воєнного злочину окупантів / Колаж: Главред, фото: 4 ОТБр, pixabay

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Росіяни біля селища удачне вчинили воєнний злочин

Українських військовослужбовців, які здалися в полон, розстріляли

Доля двох воїнів невідома

22 травня окупанти розстріляли двох українських військовополонених. Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, сталося це під час штурму позицій Сил оборони України біля селища Удачне, що на Покровському напрямку.

Там четверо українських захисників виконували бойові завдання, однак під час наступу війська країни-агресорки Росії захопили в полон двох військовослужбовців, після чого їх беззбройних розстріляли у лісосмузі з автоматів.

відео дня

В ОГП зазначають, що доля інших оборонців України наразі залишається невідомою. Розпочато невідкладні слідчі дії, щоб встановити всі обставини та причетних осіб до скоєння цього злочину.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Воєнні злочини Росії - останні новини

Раніше стало відомо, що російські окупанти розстріляли українського військового у Волноваському районі. Це сталося 11 квітня, коли захисник України разом із побратимами виконував бойове завдання.

Напередодні, як писав Главред, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в соцмережах шириться чергове відео з ймовірною стратою беззбройних українських військовослужбовців, які потрапили в полон до росіян.

Нагадаємо, український активіст та волонтер Сергій Стерненко повідомляв про те, що російські окупанти розстріляли шістьох українських військовополонених. При цьому один із загарбників знімав процес розстрілу на свій телефон.

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Що таке Офіс Генерального прокурора? Офіс Генерального прокурора - вищий орган прокуратури України, який організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури та виконує інші функції відповідно до закону, пише Вікіпедія.

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