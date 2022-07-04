"Я не буду це приховувати": Дантес відверто розповів про розставання з Дорофєєвою

Дантес, Дорофєєва / instagram.com/nadyadorofeeva/, instagram.com/vladimirdantes/

Співак Володимир Дантес розкрив подробиці розставання з Надею Дорофєєвою. Артист зізнався, що їхні стосунки були найбільш публічними в його житті і надалі це не повториться.

В інтерв'ю YouTube-каналу "ЗооПатруль" Володимир розповів, що після розставання з нею він не має наміру відверто розповідати про особисте.

"Коли почалася війна, я вже був розлучений, просто неофіційно. Це були найбільш публічні відносини. Думаю, я більше не буду розповідати про щось особисте. Я не буду це приховувати, але так, як раніше, теж не хочу робити", - пояснив Дантес.

Також співак поділився, що в перші тижні після розставання з Дорофєєвою він був у повній самоті.

читайте такожІдилія і романтика: Дантес показав, як проводить вихідні після розставання з Дорофєєвою"Це десь в березні або квітні було. Я взяв від самотності все, що тільки можна: тугу, біль, натхнення, – і зрозумів, що більше ніколи в житті не хочу бути один", – зізнався Дантес.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва, яка після розставання Дантесом довгий час не розкривала особистість свого нового хлопця, вирішила більше не тягнути. Чутки підтвердилися - судячи зі знімка, який вона опублікувала в мережі, вона зустрічається з Михайлом Кацуріным - другом сім'ї, у якого, до речі, є дружина.

Тим часом український співак Володимир Дантес продовжує підігрівати чутки про роман з Дашею Кацуріною - українською дизайнеркою, ресторатором і давньою подругою, з чиїм чоловіком нібито крутить роман Надя Дорофєєва.

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