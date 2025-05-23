Росіяни вдарили ракетами по Одесі: над містом здіймається дим

В Одесі пролунали вибухи на тлі балістичної загрози.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-udarili-raketami-po-odesse-nad-gorodom-podnimaetsya-dym-10667147.html Посилання скопійоване

В Одесі пролунали вибухи / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, alerts

Коротко:

У пʼятницю, 23 травня, в Одесі було чутно вибухи

Військові попереджали про загрозу застосування балістики з півдня

В Одесі вдень 23 травня пролунали вибухи. Російські окупанти попередньо атакували місто ракетами. Незадовго до потужних вибухів Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики.

Повітряну тривогу у східних, південних та центральних областях України оголосили після 14:00.

відео дня

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня", - попередили Повітряні сили ЗСУ.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав мешканців міста залишатися в укриттях.

"Не виходьте з укриттів до відбою повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні голови ОВА.

Деякі ЗМІ повідомляють, що над місто здіймається дим.

Ракети, якими РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, вранці 23 травня російські окупанти атакували Одеський район ударними безпілотниками. Унаслідок удару в передмісті Одеси пошкоджено приватний будинок. Також відомо про двох постаждалих.

Крім того, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, щоранковий наліт дронів на Одесу та області не був масований, проте атака була дещо незвичайною, адже РФ використала для удару невідомий безпілотник.

Як писав Главред, у ніч на 23 травня окупаційна армія масовано вдарила по Україні дронами. Унаслідок атаки в Полтавській області знищено будівлю одного з підприємств, пошкоджено 7 будинків, постраждала людина. Також пошкоджено лінії електропередач. Без світла залишилися понад 100 юридичних та майже 1800 побутових споживачів.

Нещодавно командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський розповідав, що противник має амбітну мету запускати щоночі по території України близько 500 дронів. Крім того, ворог ще й модернізував ударні безпілотники. Зокрема, бойове навантаження збільшилося до 80 кг.

Інші новини:

Хто такий Олег Кіпер Голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року. Роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Працював заступником начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури України. Раніше обіймав посаду прокурора Києва, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред