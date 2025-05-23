Чи можлива зустріч Зеленського з Путіним: Сибіга розкрив деталі

Андрій Сибіга заявляє, що Москва намагається усунути США з процесу мирного врегулювання.

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Київ наполягає на участі США та Європи у переговорах / Колаж: Главред, фото: Главред

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Київ готує зустріч Зеленського та Путіна

Україна і РФ розпочали обмін полоненими

Київ чекає від Москви бачення перемир'я

Київ опрацьовує можливість особистих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером. Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За словами дипломата, Москва намагається усунути США від участі у мирному процесі. Водночас Україна вважає присутність американської сторони критично важливою:

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"Ми потребуємо залученості США, ми вітаємо мирні зусилля США і президента Трампа. Для продовження зустрічі в Туреччині не може бути жодних умов. Там було досягнуто чіткої домовленості, якщо прибрати всі псевдоісторичні лекції, які лунали з боку російської делегації".

Сибіга також нагадав, що сторони домовилися про обмін військовополоненими, і цей процес уже запущено. У свою чергу, Україна очікує на бачення Кремля щодо умов потенційного перемир’я. У Києві наразі готується відповідний документ.

Фото: Скріншот t.me/glavredinfo

Триває також підготовка до можливої зустрічі лідерів у розширеному форматі:

"Ми допускаємо, що ця зустріч може бути в розширеному форматі. Ми б дуже хотіли, щоб до неї долучився президент Трамп. І ми завжди наполягаємо, що за столом можливих майбутніх переговорів обов'язково має бути Європа", – додав міністр.

Можливі переговори України та Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Папа Римський Лев XIV заявив, що готовий до проведення у Ватикані наступного раунду переговорів між українською та російською сторонами.

Крім того, країна-агресорка Росія продовжує свої спроби зірвати мирний процес по закінченню війни в Україні. Це доводить заява голови Міністерства закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який сказав, що Україні перед підписанням мирної угоди потрібно провести вибори.

Раніше також очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що нові агресивні сигнали з боку Кремля підривають мирні ініціативи та вкотре демонструють, що саме російський диктатор залишається головною перешкодою на шляху до завершення війни.

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