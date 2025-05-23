ЗСУ одним ударом знизили здатність РФ проводити операції біля Покровська

Планування операцій російських військ суттєво ускладнюється.

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Удар по командному пункту матиме серйозні наслідки для окупантів / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

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У Бахмуті українські військові уразили командний пункт противника

Здатність РФ планувати операції на Покровському напрямку знижено

Повітряні Cили ЗСУ успішно завдали удару по передовому командному пункту 3-го армійського корпусу РФ в Бахмуті, що тимчасово окупований військами країни-агресорки Росії.

Як повідомили у Генштабі, внаслідок удару 21 травня 2025 року було суттєво пошкоджено споруду, де розміщувався ворог.

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Удар українських сил серйозно знижує здатність РФ планувати та проводити операції на Покровському напрямку, який зараз є однією з найбільш напружених ділянок фронту.

"Сили Оборони продовжуватимуть уражати пункти управління агресора доти, доки всі окупанти не покинуть українську територію і в Україні не настане справедливий, тривалий мир", - йдеться у повідомленні.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що армія Росії не припиняє свої наступальні дії майже на всіх ділянках фронту. Однак подекуди ЗСУ вдається дещо контратакувати, зокрема на Покровському напрямку.

Напередодні Павло Лакійчук розповів, що головна задача на Покровському напрямку зараз для Росії - це захопити Покровськ та перерізати логістику українських військових.

Раніше в НГУ розповіли, що під Покровськом військові РФ тиснуть постійно, штурми не припиняють: у сіру пору доби накопичують сили і вранці йдуть у новий наступ.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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