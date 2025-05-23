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Сили оборони уразили важливий об'єкт ВПК РФ у Липецькій області - Генштаб

Анна Косик
23 травня 2025, 15:24
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На російському об'єкті прогриміла серія вибухів.
дрон,атака на РФ
Українські дрони атакували важливий об'єкт РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Що повідомили в Генштабі:

  • Дрони атакували ПАТ "Енергія"
  • Підприємство є єдиним виробником важливих елементів авіаційних бомб
  • Частина військової техніки РФ може залишитися без елементів живлення

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони у ніч на 23 травня уразили ПАТ "Енергія", що у місті Єлець Липецької області країни-агресорки Росії.

Про це повідомили у Генштабі ЗС України. Станом на зараз відомо, що підтверджено влучання в район цілі, там зафіксовано серію вибухів.

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"На території об’єкта виникла пожежа. Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється", - йдеться у повідомленні.

У відомстві розповіли, що ПАТ "Енергія" є одним з найбільших в РФ виробників хімічних джерел струму, а також є єдиним виробником батарей для модулів планерування і корекції, що встановлюються на авіаційні бомби.

"Також завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки. Зупинка роботи ПАТ "Енергія" може залишити частину військової техніки та засобів ураження російських окупантів без критично важливих елементів живлення", - додали у Генштабі.

Сили оборони уразили важливий об'єкт ВПК РФ у Липецькій області - Генштаб
Іскандер / Інфографіка: Главред

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Брянській області було атаковано завод "Стріла", який займається виробництвом електроніки для оборонного комплексу Росії та співпрацює з корпорацією "Ростех".

Нещодавно також керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко підтвердив удар безпілотників по Болховському заводу напівпровідникових приладів, що в Орловській області країни-агресорки Росії.

Раніше дронами було атаковано два російські військові аеродроми - Шайківка і Кубинка, що розташовані в Калузькій і Московській областях відповідно. Там розміщені далекі бомбардувальники Ту-22М3 і зберігаються ракети, включно з типом Х-22.

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Що таке Генштаб ЗСУ?

Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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