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Сенсація століття: у Фредді Мерк'юрі є дочка, яку він приховував

Олена Кюпелі
23 травня 2025, 20:57
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Рок-співак Фредді Мерк'юрі писав щоденники і мав секретну доньку.
Фредді Мерк'юрі багато років приховував позашлюбну доньку
Фредді Мерк'юрі багато років приховував позашлюбну доньку / Колаж Главред, фото Pixabay

Коротко:

  • Як стало відомо про доньку Фредді Мерк'юрі
  • Хто мати доньки Фредді Мерк'юрі

Нова сенсаційна біографія культового фронтмена гурту Queen Фредді Мерк'юрі приголомшить світ шоу-бізнесу, розкривши існування таємної доньки.

Книга "З любов'ю, Фредді" розповідає історію дитини, яку було зачато випадково під час інтрижки з дружиною близького друга в 1976 році, через рік після того, як "Богемська рапсодія" стала хітом, пише The Daily Mail.

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Про її існування знали тільки найближчі друзі Мерк'юрі, включно з його батьками та сестрою, рештою учасників гурту і коханням усього його життя Мері Остін.

Фредді Мерк'юрі мав доньку
Фредді Мерк'юрі мав доньку / Фото Pixabay

Усі вони зберігали останній секрет Фредді, але жінка, якій зараз 48 років і яка живе в Європі, де вона є медичним працівником, а також матір'ю, зробивши Фредді посмертним дідусем, виступила з розповіддю своєї історії шанованому рок-біографу Леслі-Енн Джонс.

Вона виросла в люблячій родині, але завжди знала, що Мерк'юрі, частий гість, був її справжнім батьком. Перед тим, як він помер від бронхіальної пневмонії, спричиненої СНІДом 1991 року, він передав їй 17 томів докладних особистих щоденників, які вона тримала в секреті.

Тепер вона передала їх Джонсу, який раніше написав три біографії співака, і вони лягли в основу нової книги, яка буде опублікована у вересні.

Фредді Мерк'юрі
Фредді Мерк'юрі / Скриншот

Це відкриття стане величезним шоком для мільйонів шанувальників співака, які тривалий час любили і приймали його як гея.

Його покійний останній бойфренд, Джим Гаттон, один із багатьох, хто написав книги про свої стосунки з ним. Однак ніхто досі не припускав існування таємної дитини.

Легендарний шоумен, відомий своєю яскравістю, дотепністю та вокальним діапазоном у чотири октави, Фредді мав низку повноцінних стосунків із жінками, включно з Мері Остін, з якою він познайомився, коли їй було 19, а йому 24, задовго до того, як він став суперзіркою.

Соліст гурту Queen мав позашлюбну доньку
Соліст гурту Queen мав позашлюбну доньку / Фото Pixabay

Пара жила разом і була заручена деякий час, перш ніж Фредді здійснив камінг-аут як гей. У них так і не було дітей, хоча Мері народила двох синів від іншого партнера і залишалася близькою до Фредді до кінця його життя.

Був ще один, пізніший роман, на початку 1980-х років, з австрійською актрисою Барбарою Валентин.

Однак цей третій зв'язок із жінкою - матір'ю його позашлюбної дитини - був тим, що Фредді тримав у найсуворішому секреті. Передбачається, що жінка померла багато років тому. У першому розділі книги є рукописний лист доньки Фредді - відомої тільки як "Б" - у якому вона каже: "Фредді Мерк'юрі був і залишається моїм батьком. У нас були дуже близькі і люблячі стосунки з моменту мого народження і протягом останніх 15 років його життя.

"Він обожнював мене і був відданий мені. Обставини мого народження можуть здатися більшості людей незвичайними і навіть обурливими. Це не повинно дивувати. Це ніколи не применшувало його прихильності любити і піклуватися про мене. Він плекав мене як дорогоцінну річ".

Фредді Мерк'юрі та Джим Гаттон
Фредді Мерк'юрі та Джим Гаттон / boredpanda.com

Джонс, яка також написала книжки про Девіда Бові, Джона Леннона, Пола Маккартні та Rolling Stones, уперше зустрілася з "Б" три роки тому, і від самого початку у нього були сумніви щодо її автентичності.

"Мій інстинкт підказував мені сумніватися у всьому, але я абсолютно впевнена, що вона не фантазерка", - каже вона. "Ніхто не міг би все це підробити. Навіщо їй працювати зі мною три з половиною роки, нічого не вимагаючи?

Вона додає: "Його єдина дитина була зачата випадково дружиною одного з його найближчих друзів, поки його друг був у тривалому відрядженні. Для матері-католички аборт був виключений".

Фредді почав писати щоденники 1976 року, коли вперше дізнався про вагітність. Кожна книга містить 192 сторінки, вони написані від руки кульковою або ролерною ручкою - іноді чорним чорнилом, іноді синім, іноді олівцем. У них він викладає свою незвичайну історію на папері, починаючи з Занзібару 1946 року, де він народився Фаррухом Булсарою, у парсі-індійських батьків.

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що наприкінці 2022 року на офіційному каналі в YouTube гурту Queen вийшла невидана раніше пісня, Face it alone, чорновий вокал до якої написав легендарний вокаліст колективу Фредді Мерк'юрі.

Раніше також корпорація Sony Music за гігантську суму в 1,26 млрд доларів США купила права на музичний і відеокаталог легендарної британської рок-групи Queen.

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