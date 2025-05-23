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"Вдома майже 400 людей": Зеленський зробив заяву про історичний обмін 1000 на 1000

Руслана Заклінська
23 травня 2025, 20:03
87
Обмін 1000 на 1000 - єдиний значущий результат переговорів у Туреччині, інші ініціативи поки що блокує Росія, наголосив президент.
'Вдома майже 400 людей': Зеленський зробив заяву про історичний обмін 1000 на 1000
Зеленський прокоментував успішний початок найбільшого обміну полоненими з РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Ключові тези Зеленського:

  • Обмін 23 травня — перший етап обміну полоненими з РФ у форматі 1000 на 1000
  • Наступні етапи заплановані на вихідні
  • РФ уже тиждень готує "меморандум", таке затягування - це знущання

Обмін полоненими 23 травня є першим етапом найбільшого обміну з РФ, про який домовились під час переговорів у Туреччині. Фактично це єдиний вагомий результат цієї зустрічі, оскільки більшість інших ініціатив поки що блокуються Росією. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Повернення наших людей – це саме те, заради чого ми завжди працюємо. Обов’язково повернемо всіх. Кожен наш громадянин, кожен український військовий і цивільний, усі українські заручники, яких утримують у Росії, – ми всіх їх маємо визволити. Сьогодні вдома майже 400 людей – 390", - наголосив він.

відео дня

Зеленський зауважив, що в Україну повернулися як військові, так і цивільні. За його словами, наступні етапи обміну відбудуться у суботу і неділю.

"Формула – тисяча на тисячу. Я вдячний усім і всій нашій команді, яка залучена до реалізації обміну. І обов’язково дякую всім нашим воїнам на фронті, які забезпечують поповнення для України саме обмінного фонду. Також хочу подякувати сьогодні нашим правоохоронцям за те, що додають в обмінний фонд російських диверсантів і колаборантів. Важливо, що Україна повертає своїх. Дякую всім у світі, хто нам допомагає", - додав президент.

  • Обмін полоненими "1000 на 1000"
    Обмін полоненими "1000 на 1000" Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмін полоненими "1000 на 1000"
    Обмін полоненими "1000 на 1000" Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмін полоненими "1000 на 1000"
    Обмін полоненими "1000 на 1000" Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмін полоненими "1000 на 1000"
    Обмін полоненими "1000 на 1000" Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмін полоненими "1000 на 1000"
    Обмін полоненими "1000 на 1000" Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмін полоненими "1000 на 1000"
    Обмін полоненими "1000 на 1000" Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмін полоненими "1000 на 1000"
    Обмін полоненими "1000 на 1000" Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмін полоненими "1000 на 1000"
    Обмін полоненими "1000 на 1000" Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмін полоненими "1000 на 1000"
    Обмін полоненими "1000 на 1000" Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмін полоненими "1000 на 1000"
    Обмін полоненими "1000 на 1000" Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмін полоненими "1000 на 1000"
    Обмін полоненими "1000 на 1000" Фото: КШППВ
  • Обмін полоненими "1000 на 1000"
    Обмін полоненими "1000 на 1000" Фото: КШППВ
  • Обмін полоненими "1000 на 1000"
    Обмін полоненими "1000 на 1000" Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими "1000 на 1000"
    Обмін полоненими "1000 на 1000" Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими "1000 на 1000"
    Обмін полоненими "1000 на 1000" Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими "1000 на 1000"
    Обмін полоненими "1000 на 1000" Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими "1000 на 1000"
    Обмін полоненими "1000 на 1000" Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими "1000 на 1000"
    Обмін полоненими "1000 на 1000" Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Обмін полоненими "1000 на 1000"
    Обмін полоненими "1000 на 1000" Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Окрім обміну, Зеленський підкреслив необхідність припинення вогню, дипломатичних кроків для досягнення реального миру та створення нової, дієвої архітектури безпеки. Він закликав об’єднуватися партнерів заради цих цілей і посилювати тиск на Росію, "щоб результат був не один, а все те, що потрібно".

"І коли в росіян уже тиждень пішов на формулювання так званого
"меморандуму", який вони хочуть, щоб відповісти на потребу припинити вогонь, – це точно знущання з усього світу. Стільки часу! Кожен день на війні – це втрата життів. Звісно, у Росії людей не рахують. Але світ повинен рахувати. Нові санкції проти Росії потрібні. Я дякую кожному й кожній, хто це адвокатує і підтримує", - зазначив глава держави.

Дивіться перші кадри повенення українців з полону:

'Вдома майже 400 людей': Зеленський зробив заяву про історичний обмін 1000 на 1000
Перші кадри повенення з полону / Фото: скріншот

Обмін полоненими 1000 на 1000 - останні новини

Як повідомляв Главред, 23 травня Україна реалізувала перший етап великого обміну полоненими з Росією у форматі "1000 на 1000". Серед звільнених — воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, а також ті, хто перебував у полоні з 2022 року.

Звільнених зустрічали зі сльозами радості, вигуками "Слава Україні" та обіймами. Деякі побачили побратимів уперше за три роки. Серед звільнених — оборонці Азовсталі.

Напередодні Кремль заявив, що Росія готова до обміну полоненими з Україною у форматі 1000 на 1000 і передала свій список, водночас звинувативши Україну у зволіканні з передачею списків. Проте представник Головного управління розвідки Андрій Юсов спростував ці заяви, оскільки Україна свій список уже передала.

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Обмін полоненими 1000 на 1000

16 травня 2025 року в Стамбулі відбулися перші за три роки прямі переговори між українською та російською делегаціями. Підсумком зустрічі стала домовленість про масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Головою української делегації виступив міністр оборони Рустем Умєров, який одразу після завершення переговорів підтвердив досягнуту домовленість. Російську сторону представляв Володимир Мединський, який також визнав факт укладання угоди.

Одразу після досягнення домовленості українська сторона активізувала підготовчі дії. Заступник голови ГУР МО Вадим Скібіцький повідомив про формування обмінних списків, а СБУ проінформувала про роботу Об’єднаного координаційного центру зі звільнення полонених. Також паралельно готувалася необхідна інфраструктура — спеціальні місця для прийому, команди медиків та фахівці з психологічної реабілітації.

19 травня президент Володимир Зеленський під час брифінгу заявив, що обміни полоненими мають стосуватись виключно військових, а цивільних та дітей мають повертати без жодних умов.

"З нашого боку були сигнали щодо політв’язнів і журналістів. Я не хочу зараз заглиблюватися в деталі. Міняти дітей на військових, мені здається, що це... ну, якщо чесно, ми не підтримуємо такий підхід", - казав Зеленський.

У наступні дні було затверджено покроковий план реалізації обміну, який, за словами Умєрова, враховує як безпекові, так і гуманітарні аспекти. Україна офіційно передала російській стороні узгоджений список 22 травня. У Москві підтвердили отримання і заявили про направлення власного списку у відповідь.

Президент Зеленський повідомив, що українські фахівці ретельно перевіряють кожне прізвище зі списку РФ. Глава ОП Андрій Єрмак згодом заявив, що всі підготовчі процедури з українського боку завершені, і тепер справа за російською стороною.

У РФ тим часом попередили, що обмін у форматі "1000 на 1000" може зайняти кілька днів. Як стало відомо, він триватиме три дні.

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Володимир Зеленський військовополонені обмін полоненими
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