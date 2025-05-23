Долар та євро раптово 'злетіли': яким буде курс валют з 26 травня

Курс долара росте другий день поспіль.

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Курс валют в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 26 травня

Який курс євро встановив НБУ відео дня

Що відбувається на міжбанку і готівковому ринку

Національний банк України підвищив курс долара на понеділок, 26 травня. Водночас подорожчав і євро. Про це свідчать дані з сайту регулятора.

Офіційний курс долара на 26 травня встановили на рівні 41,5094 грн/дол. Порівняно з п’ятницею, 9 травня, вартість долара зросла на 0,0095 копійки (з 41,4999 грн), що свідчить про збереження тенденції до зміцнення американської валюти.

Тим часом курс євро зріс на 0,0668 копійок (з 46,9281 грн). Офіційний курс європейської валюти на понеділок становить 46,9949 грн/євро.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 23 травня курс гривні щодо долара встановився на рівні 41,50-41,53 грн/дол. На готівковому ринку американська валюта подорожчала на 5 копійок - до 41,65 грн/дол.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, НБУ на п’ятницю, 23 травня, підвищив офіційний курс долара до 41,50 грн (+6 коп.), а євро — до 46,93 грн (+2 коп.). На міжбанку долар торгується на рівні 41,48–41,51 грн, євро — 46,92–46,95 грн.

Також вранці 23 травня незначно зросли курси валют: долар подорожчав на 5 копійок до 41,65 грн, євро — до 47,30 грн.

Крім цього, економіст Олександр Хмелевський прогнозує, що через можливе загострення торгового конфлікту між США і Китаєм долар може здешевшати. В Україні попит на валюту зріс, але НБУ має достатні резерви для стабільного курсу. У червні гривня залишиться в межах 41,2–42,5 грн/дол., євро — 46–48 грн.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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