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Тарифи на електроенергію з 1 червня: хто з українців заплатить менше

Олексій Тесля
23 травня 2025, 16:50
259
Для користувачів, у яких встановлено двозонні електролічильники, передбачено знижений тариф.
Світло, електроенергія, подорожчання
Українці дізналися тариф на електроенергію / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Головне:

  • Українцям назвали ставку оплати електроенергії
  • Для двозонних електролічильників передбачено знижений тариф

З 1 червня 2025 року тарифи на електроенергію для населення залишаться колишніми.

Згідно з постановою Кабінету міністрів, українці продовжуватимуть оплачувати електроенергію за ставкою 4,32 грн за кіловат-годину, і це рішення діятиме щонайменше до кінця жовтня 2025 року, пишуть Факти.

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Таким чином, у червні вартість електроенергії не зміниться - споживачі продовжать платити за чинним тарифом.

Для користувачів, у яких встановлено двозонні електролічильники, передбачено знижений тариф у нічний час. Зокрема, з 23:00 до 07:00 кіловат-годину коштуватиме 2,16 грн, що вдвічі дешевше за стандартну денну ставку.

Тарифи на електроенергію з 1 червня: хто з українців заплатить менше
/ Главред

Раніше повідомлялося про те, що в Україні обмежують постачання електроенергії. Українська енергосистема продовжує відновлюватися після ворожих атак.

Як повідомляв раніше Главред, відключення світла повернуться - стало відомо, за якого морозу почнуть діяти графіки. Лютий в Україні може бути складним.

Раніше в Укренерго зробили заяву щодо відключення електроенергії в Україні в лютому. Стабілізаційні графіки відключень світла можуть бути знову введені через морози.

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