Павло Дуров купив своїй герлфренд роль у Голлівуді за 400 тис дол

Напередодні Дуров і Вавілова пройшлися червоною доріжкою в Каннах.

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Павло Дуров купив своїй герлфренд роль у Голлівуді / колаж: Главред, фото: instagram.com/stories/julivavilova/

Коротко:

Дуров викупив лот на благодійному гала-вечорі

Режисером фільму виступить Спайк Лі

Бізнесмен і засновник Telegram і ВК Павло Дуров купив для своєї герлфренд Юлії Вавілової роль у голлівудському фільмі за 400 тисяч доларів. Дуров викупив лот на благодійному гала-вечорі amfAR, який відбувся напередодні в рамках 78-го Каннського кінофестивалю. 24-річна Вавілова опублікувала у себе в Instagram відео з фіналом торгів за лот.

У ролику вони з Дуровим сидять за столом. Наступної миті ведучий аукціону б'є молотком по столу, після чого Павло тисне йому руку і обіймає Вавілову, яка потягнулася до нього.

відео дня

"Найкраща ніч у моєму житті", - прокоментувала подію Юлія.

Вона не уточнила, в якому саме проекті виконає роль, проте вже відомо, що його режисером виступить Спайк Лі. Він також потрапив у кадр на відео. Лі відомий за фільмом "Не спійманий - не злодій", а також голлівудським ремейком корейського хіта "Олдбой".

Напередодні Дуров і Вавілова вперше разом вийшли у світ як пара, з'явившись на червоній доріжці в Каннах.

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А також ведуча і модель Олександра Кучеренко показалася на червоній доріжці в Каннах. Знаменитість побувала на Ukrainian Fashion Film Festival, де вона представила Україну.

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Хто такий Павло Дуров? Павло Дуров - підприємець, програміст, доларовий мільярдер. Один із творців забороненої в Україні соціальної мережі "ВКонтакте" та однойменної компанії. Засновник кросплатформенного месенджера Telegram та інших проектів, повідомляє Вікіпедія.

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