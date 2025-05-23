Павло Дуров купив своїй герлфренд роль у Голлівуді за 400 тис дол

Коротко:
- Дуров викупив лот на благодійному гала-вечорі
- Режисером фільму виступить Спайк Лі
Бізнесмен і засновник Telegram і ВК Павло Дуров купив для своєї герлфренд Юлії Вавілової роль у голлівудському фільмі за 400 тисяч доларів. Дуров викупив лот на благодійному гала-вечорі amfAR, який відбувся напередодні в рамках 78-го Каннського кінофестивалю. 24-річна Вавілова опублікувала у себе в Instagram відео з фіналом торгів за лот.
У ролику вони з Дуровим сидять за столом. Наступної миті ведучий аукціону б'є молотком по столу, після чого Павло тисне йому руку і обіймає Вавілову, яка потягнулася до нього.
"Найкраща ніч у моєму житті", - прокоментувала подію Юлія.
Вона не уточнила, в якому саме проекті виконає роль, проте вже відомо, що його режисером виступить Спайк Лі. Він також потрапив у кадр на відео. Лі відомий за фільмом "Не спійманий - не злодій", а також голлівудським ремейком корейського хіта "Олдбой".
Напередодні Дуров і Вавілова вперше разом вийшли у світ як пара, з'явившись на червоній доріжці в Каннах.
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Хто такий Павло Дуров?
Павло Дуров - підприємець, програміст, доларовий мільярдер. Один із творців забороненої в Україні соціальної мережі "ВКонтакте" та однойменної компанії. Засновник кросплатформенного месенджера Telegram та інших проектів, повідомляє Вікіпедія.
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