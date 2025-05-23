Яскрава учасниця "Холостяка" повідомила про вагітність

Марина Голд зовсім недавно стала дружиною і ось тепер готується стати мамою вперше.

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Марина Голд чекає на дитину / Колаж Главред, фото Instagram/marynagold1

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Яку важливу новину повідомила Голд

Як вони з чоловіком обіграли відео

Учасниця останнього сезону розважального шоу "Холостяк" Марина Голд, яка покинула знімальний майданчик незадовго до фіналу, повідомила про те, що скоро стане мамою.

Вона поділилася відповідним роликом на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Марина Голд скоро вперше стане мамою / Фото Instagram/marynagold1

На відео вона зі своїм чоловіком тримає келих червоного вина, а потім вони удвох викидають вино та дістають дитячі пляшечки.

Після проєкту дівчина переїхала до США, де кілька років намагалася знайти себе. Пізніше стало відомо про те, що Марина вийшла заміж, і ось тепер стало відомо про те, що пара чекає на дитину.

Марина Голд скоро вперше стане мамою / Фото Instagram/marynagold1

Марина Голд скоро вперше стане мамою / Фото Instagram/marynagold1

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що переможниця останнього "Холостяка" Катерина Лозовицька, з якою після закінчення проєкту ще довго з'ясовував стосунки холостяк Алекс Топольський, поділилася свіжими фото.

Зазначимо також, що переможниця Холостяка жорстко вивела Топольського на чисту воду. Катя Лозовицька розповіла свою версію розставання зіркової пари. За словами Лозовицької, "одкровення" Топольського щодо самої Каті, буквально шокувало її.

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Що за реаліті-шоу "Холостяк"? "Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

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