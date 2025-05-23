Мир настане, але є нюанс: у Польщі спрогнозували, як довго триватиме війна

Польський міністр оцінив, чи є зараз реальна можливість закінчити війну в Україні.

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Сікорський вважає, що війна в Україні може закінчитися через кілька десятиліть / Колаж: Главред, фото: European Union, 21 ОМБр

Що сказав Сікорський:

Війна в Україні не закінчиться у найближчий час

Прогнозуючи закінчення війни, потрібно враховувати три важливі фактори

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що війна в Україні по суті є колоніальною, адже по суті колишня імперія веде її проти своєї "бунтівної колонії", тому не варто очікувати, що досягти миру в Україні вдасться скоро.

Про це він написав в авторській колонці для Le Monde. Польський чиновник наголосив, що всі прогнози про закінчення війни мають враховувати три ключові моменти.

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"По-перше, ми маємо враховувати, що це війна, яку веде колишня імперська метрополія проти того, що вона вважає бунтівною колонією. Історія вчить нас, що для закінчення колоніальних воєн зазвичай потрібні кілька десятиліть", - написав він.

Сікорський вважає, що закінчення війни у коротші терміни можна розглядати як "бонус". Натомість потрібно розуміти й те, що для початку сумлінних переговорів країна-агресорка Росія має дійти висновку, що повномасштабне вторгнення в Україну було помилкою.

Очільник МЗС Польщі наголосив, що РФ може дати спокій Україні, якщо у Кремлі витрати на війну та утримання контролю над тимчасово окупованими територіями вважатимуть більшими за потенційну вигоду від захоплення України.

"По-третє, з огляду на вищесказане ми повинні пам’ятати, що колоніальні війни зазвичай закінчувалися за іншого складу лідерів, ніж ті, які їх починали", - додав міністр.

Прогнози щодо закінчення війни в Україні - останні новини

Напередодні політичний філософ Олександр Морозов спрогнозував, що імовірність укладення миру між Україною та Росією найближчим часом низька, адже вимоги Кремля не відповідають реальним його можливостям.

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомляв, що наразі не можна прогнозувати закінчення війни Росії проти України в найближчі перспективі. Всі можливі сценарії подальших мирних переговорів та ситуація на фронті вказують на неможливість припинення бойових дій на даному етапі.

Нагадаємо, Главред писав, що російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін не припинятиме війну щонайменше до осені 2025 року. Росія продовжуватиме активні бойові дії, а зниження їхньої інтенсивності можливе лише в період жовтня-грудня.

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Хто такий Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

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