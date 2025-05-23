Дзвінки додому зі сльозами на очах: перші кадри повернення захисників з полону

Українці, яких вдалося повернути з полону, пообіцяли рідним якомога швидше приїхати додому.

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Емоції переповнювали захисників, яких повернули в Україну / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншоти з відео

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Сотні українських захисників, які повернулися додому, зідзвонилися з рідними

В рамках обміну вдалося повернути захисників Маріуполя

23 травня між Україною та країною-агресоркою Росією відбувся перший етап обміну полоненими в форматі 1000 на 1000. Додому повернулися 390 громадян, серед яких захисники і цивільні. Вони не приховували радості від повернення до України.

Захисників зустрічали із прапорами Збройних Сил України. Відповідне відео у Telegram опублікував президент України Володимир Зеленський. На кадрах видно, як звільнені з полону виходили з автобуса та промовляли "Слава Україні", після чого багато обіймалися та кричали від радості.

відео дня

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео з першими кадрами повернення українських захисників додому:

Деякі полонені побачилися із побратимами вперше за три роки. Вони не стримували позитивних емоцій, побачивши знайомі обличчя.

Відео з обміну полоненими опублікував і Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. На них видно, як українським військовим дали можливість зателефонувати рідним та повідомити про повернення на батьківщину.

"Мам, мене обміняли, все, я вдома. Я живий, зі мною все добре, мам", - сказав по телефону матері один із звільнених Героїв.

У кадр також попали і захисники Азовсталі, які пробули в неволі три роки. Вони були щасливі від того, що Україна не забула про них.

Обмін полонених 23 травня - останні новини

Нагадаємо, у пʼятницю, 23 травня, президент США Дональд Трамп повідомив, що завершився великий обмін полоненими між Росією та Україною. Коментуючи обмін віськовополоненими між Києвом та Москвою, Трамп висловив сподівання, що цей крок може привести до чогось більшого.

Згодом, як писав Главред, стало відомо, що перший етап обміну полоненими у форматі 1000 на 1000 реалізовано. До України повернулися повернулися 390 громадян, серед яких захисники і цивільні.

Напередодні прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія готується до обміну полоненими з Україною у форматі 1000 на 1000 та вже підготувала і передала список імен.

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Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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