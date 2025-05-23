Є 4 сценарії: війна може закінчитися вже влітку - JPMorganChase

Ви дізнаєтеся:
- Коли можливе перемир'я з Росією
- Що аналітики прогнозують Україні
Активні бойові дії між Росією та Україною можуть припинитися вже найближчими місяцями - імовірно до кінця червня 2025 року.
Аналітики JPMorganChase зазначають, що наступ російської армії просувається вкрай повільно і супроводжується значними втратами, що робить продовження конфлікту неефективним.
У доповіді передбачається, що Москва буде змушена перейти до дипломатичного діалогу, і вирішальним фактором може стати очікувана особиста зустріч Володимира Путіна з Дональдом Трампом. До цієї події, на думку експертів, істотного зрушення в переговорах не відбудеться.
Чотири сценарії післявоєнного устрою України
Майбутнє України після закінчення конфлікту, за версією JPMorganChase, залежатиме від обсягу міжнародної підтримки, яку країна отримає з боку Заходу. Аналітики виділяють чотири можливі сценарії:
- Корейський сценарій(імовірність 15%) - оптимістичний варіант. Росія зберігає контроль над окупованими територіями, Україна залишається поза НАТО, але на її території розміщуються європейські миротворчі сили. Це відкриває шлях до подальшого демократичного та економічного розвитку.
- Ізраїльський сценарій(імовірність 20%) - стабільний, але менш безпечний шлях. Україна отримує стійку військову та економічну допомогу, але без присутності іноземних військ. Країна стає сильною і здатною стримувати російську агресію, але загроза нових нападів зберігається.
- Грузинський сценарій(імовірність 50%) - несприятливий розвиток подій. Україна втрачає підтримку Заходу, і починається процес поступового відкату від євроінтеграції з можливою втратою вже досягнутого. Країна ризикує повернутися в сферу впливу Москви.
- Білоруський сценарій(імовірність 15%) - катастрофічний результат. У разі відмови США від підтримки України або розвороту в бік Росії, Кремль може домогтися повної капітуляції Києва, фактично перетворивши Україну на сателіта. Це означатиме радикальний зсув у глобальному балансі сил і поразку західного світопорядку.
Війна в Україні - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що війна в Україні не закінчиться швидко. За його словами, мета США зараз полягає в тому, щоб допомогти знайти РФ і Україні "компромісну позицію" для припинення війни.
Один із ключових союзників президента Дональда Трампа в Сенаті США, республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримають законопроєкт, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують у неї нафту, газ та інші ключові товари, якщо Володимир Путін не почне серйозні переговори про припинення війни в Україні.
Водночас спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що країна-агресор Росія не виграє війну в Україні, тому що не досягла жодних значних успіхів за останні роки. Цю війну можна закінчити тільки дипломатичним шляхом.
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