Є 4 сценарії: війна може закінчитися вже влітку - JPMorganChase

Аналітики підкреслюють, що найближчі місяці будуть вирішальними

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Війна може закінчитися вже влітку / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, 48 окрема артилерійська бригада

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Коли можливе перемир'я з Росією

Що аналітики прогнозують Україні

Активні бойові дії між Росією та Україною можуть припинитися вже найближчими місяцями - імовірно до кінця червня 2025 року.

Аналітики JPMorganChase зазначають, що наступ російської армії просувається вкрай повільно і супроводжується значними втратами, що робить продовження конфлікту неефективним.

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У доповіді передбачається, що Москва буде змушена перейти до дипломатичного діалогу, і вирішальним фактором може стати очікувана особиста зустріч Володимира Путіна з Дональдом Трампом. До цієї події, на думку експертів, істотного зрушення в переговорах не відбудеться.

Чотири сценарії післявоєнного устрою України

Майбутнє України після закінчення конфлікту, за версією JPMorganChase, залежатиме від обсягу міжнародної підтримки, яку країна отримає з боку Заходу. Аналітики виділяють чотири можливі сценарії:

Корейський сценарій (імовірність 15%) - оптимістичний варіант. Росія зберігає контроль над окупованими територіями, Україна залишається поза НАТО, але на її території розміщуються європейські миротворчі сили. Це відкриває шлях до подальшого демократичного та економічного розвитку.

(імовірність 15%) - оптимістичний варіант. Росія зберігає контроль над окупованими територіями, Україна залишається поза НАТО, але на її території розміщуються європейські миротворчі сили. Це відкриває шлях до подальшого демократичного та економічного розвитку. Ізраїльський сценарій (імовірність 20%) - стабільний, але менш безпечний шлях. Україна отримує стійку військову та економічну допомогу, але без присутності іноземних військ. Країна стає сильною і здатною стримувати російську агресію, але загроза нових нападів зберігається.

(імовірність 20%) - стабільний, але менш безпечний шлях. Україна отримує стійку військову та економічну допомогу, але без присутності іноземних військ. Країна стає сильною і здатною стримувати російську агресію, але загроза нових нападів зберігається. Грузинський сценарій (імовірність 50%) - несприятливий розвиток подій. Україна втрачає підтримку Заходу, і починається процес поступового відкату від євроінтеграції з можливою втратою вже досягнутого. Країна ризикує повернутися в сферу впливу Москви.

(імовірність 50%) - несприятливий розвиток подій. Україна втрачає підтримку Заходу, і починається процес поступового відкату від євроінтеграції з можливою втратою вже досягнутого. Країна ризикує повернутися в сферу впливу Москви. Білоруський сценарій(імовірність 15%) - катастрофічний результат. У разі відмови США від підтримки України або розвороту в бік Росії, Кремль може домогтися повної капітуляції Києва, фактично перетворивши Україну на сателіта. Це означатиме радикальний зсув у глобальному балансі сил і поразку західного світопорядку.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що війна в Україні не закінчиться швидко. За його словами, мета США зараз полягає в тому, щоб допомогти знайти РФ і Україні "компромісну позицію" для припинення війни.

Один із ключових союзників президента Дональда Трампа в Сенаті США, республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримають законопроєкт, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують у неї нафту, газ та інші ключові товари, якщо Володимир Путін не почне серйозні переговори про припинення війни в Україні.

Водночас спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що країна-агресор Росія не виграє війну в Україні, тому що не досягла жодних значних успіхів за останні роки. Цю війну можна закінчити тільки дипломатичним шляхом.

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