"Уже не ховаються": Даша Квіткова закрутила роман із молодим футболістом - ЗМІ

Даша Квіткова натякнула на початок нових стосунків.

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Даша Квіткова - новий роман / колаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Квіткова

Коротко:

Дашу Квіткову підозрюють у романі з Володимиром Бражко

Як стало відомо про їхні стосунки

Українська відома блогерка Даша Квіткова спровокувала хвилю чуток про свій новий роман з 23-річним футболістом Володимиром Бражко.

Як повідомляє РБК-Україна, якому новину повідомив особистий інсайдер, Квіткова і Бражко крутять роман вже кілька місяців. На публіці вони не наважуються показатися разом, але футболіст радує кохану сюрпризами.

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"Вони вже не ховаються. Разом за продуктами ходять... Букети величезні він дарує. Вони точно зустрічаються", - заявив інсайдер.

Даша Квіткова в обіймах чоловіка / фото: скрін instagram.com, Даша Квіткова

Також чутки підігріває і контент, який показують Квіткова та Бражко. Блогерка публікує фото в обіймах хлопця, не показуючи його, але при цьому використовує цитати про кохання. А ось Володимир публікує фото, як тримає таємничу кохану за руку.

Володимир Бражко провокує інтригу / фото: instagram.com, Володимир Бражко

Наразі немає жодних підтверджень роману пари, але в одній зі своїх реклам Даша з'явилася в сорочці, яка дуже схожа на ту, яка була на фото, що публікував футболіст.

Даша Квіткова у "знайомій" сорочці / фото: скрін instagram.com, Даша Квіткова

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Хто така Даша Квіткова? Даша Квіткова - українська блогерка (майже 2 млн. підписників в Instagram), інфлюенсерка. Здобула широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" із Микитою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерів в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.

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