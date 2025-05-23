Розвернуло на 180°, а потім вибух: в РФ розбився гелікоптер Мі-8, є загиблі

На місці падіння вже працюють російські екстрені служби.

https://glavred.net/war/razvernulo-na-1800-a-potom-vzryv-v-rf-razbilsya-vertolet-mi-8-est-pogibshie-10667177.html Посилання скопійоване

У РФ впав вертоліт / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Що трапилося:

У Орловській області РФ зазнав аварії російський гелікоптер Мі-8

Інцидент стався близько 14:00 в районі Наришкіно Урицького району

У Орловській області Росії сталася авіаційна катастрофа. За попередніми даними, мова йде про падіння багатоцільового гелікоптера типу Мі-8. Про це повідомляють російські Telegram-канали, посилаючись на очевидців події.

За їхніми словами, інцидент стався поблизу населеного пункту Наришкіно, що в Урицькому районі.

відео дня

Росіяни повідомляють, що перед падінням гелікоптер розвернуло на 180 градусів. За словами очевидців, гелікоптер димів під час падіння.

Близько 14:00 повітряне судно впало на землю, після чого виникла пожежа.

Катастрофа МІ-8 / фото: тг-канал Главред

Очевидці розповідають, що з місця аварії лунали гучні вибухи. Наразі на місці працюють екстрені служби РФ.

За даними Telegram-каналів, внаслідок аварії військового гелікоптера Мі-8 вже є двоє загиблих, попередньо, це пілот і бортмеханік.

Повідомляється, що Мі-8 летів у бік Смоленської області, на аеродром базування у В'яземському районі. Причина падіння - відмова двигуна.

Інші авіаційні катастрофи в Росії

Главред писав, що на початку травня ракета ЗСУ збила Су-30 РФ під Новоросійськом. Так, Україна вперше інтегрувала протиповітряні засоби в морські дрони.

Також і президент України Володимир Зеленський розповів, що 3 травня ЗСУ "відмінусували" другий за добу російський літак в Криму. Глава держави подякував кожному нашому воїну за їхню хоробрість, витримку й відданість.

Російський Су-30 морським дроном Magura знищив спецпідрозділ ГУР МО України Group 13 спільно з СБУ та Силами оборони вперше у світі. Літак вартістю близько $50 млн був збитий ракетою з дрона та впав у море.

Більше важливих новин:

Що за вертоліт Мі-8? Мі-8 - радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений конструкторським бюро імені Міля на початку 1960-х років. Мі-8 - і його модифікації - наймасовіший дводвигуновий гелікоптер у світі (загалом побудовано понад 17 тисяч екземплярів усіх модифікацій), повідомляє портал "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред