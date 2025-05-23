Розвернуло на 180°, а потім вибух: в РФ розбився гелікоптер Мі-8, є загиблі

Що трапилося:
- У Орловській області РФ зазнав аварії російський гелікоптер Мі-8
- Інцидент стався близько 14:00 в районі Наришкіно Урицького району
У Орловській області Росії сталася авіаційна катастрофа. За попередніми даними, мова йде про падіння багатоцільового гелікоптера типу Мі-8. Про це повідомляють російські Telegram-канали, посилаючись на очевидців події.
За їхніми словами, інцидент стався поблизу населеного пункту Наришкіно, що в Урицькому районі.
Росіяни повідомляють, що перед падінням гелікоптер розвернуло на 180 градусів. За словами очевидців, гелікоптер димів під час падіння.
Близько 14:00 повітряне судно впало на землю, після чого виникла пожежа.
Очевидці розповідають, що з місця аварії лунали гучні вибухи. Наразі на місці працюють екстрені служби РФ.
За даними Telegram-каналів, внаслідок аварії військового гелікоптера Мі-8 вже є двоє загиблих, попередньо, це пілот і бортмеханік.
Повідомляється, що Мі-8 летів у бік Смоленської області, на аеродром базування у В'яземському районі. Причина падіння - відмова двигуна.
Інші авіаційні катастрофи в Росії
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Що за вертоліт Мі-8?
Мі-8 - радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений конструкторським бюро імені Міля на початку 1960-х років. Мі-8 - і його модифікації - наймасовіший дводвигуновий гелікоптер у світі (загалом побудовано понад 17 тисяч екземплярів усіх модифікацій), повідомляє портал "Вікіпедія".
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