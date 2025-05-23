На ринку нерухомості України помітні зміни: наскільки подорожчала земля

Найбільшу активність на ринку землі фіксують у центральній Україні.

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Ціни на землю в Україні різняться / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Вартість гектара землі зросла більш як на 30 тисяч гривень

Найвищі ціни на землю у Дніпропетровській області

У найближчі роки ціни на землю продовжуватимуть зростати

У квітні 2025 року вартість гектара землі сільськогосподарського призначення в Україні сягнула 86655 гривень. Це, згідно з даними аналітичної платформи Опендатабот, на 32023 гривні більше, ніж у попередньому місяці.

При цьому необхідно враховувати те, що ціни на землю варіюються в залежності від області. Наприклад, у Дніпропетровській області у квітні середня вартість гектара землі становила 358305 гривень, що є найбільшим показником в Україні.

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Натомість, наприклад, в Одеській області за таку ж ділянку доведеться віддати всього 39040 гривень.

Координатор земельного комітету асоціації УКАБ Ігор Лисецький в етері "Суспільного" зауважив, серед ключових факторів, які впливають на цінову динаміку є війна. Через неї та інші фактори прогнозується, що у найближчі кілька років угіддя будуть дорожчати так, що вартість гектара може зрости на 15-20%, чи навіть більше.

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Нагадаємо, Главред писав, що темпи підвищення вартості житла в Україні менші за інфляцію у першому кварталі 2025 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, але при цьому ціни зросли на 11,2%.

Напередодні стало відомо, що з початку року в Україні подорожчала оренда житла. Зокрема, західні області залишаються найдорожчими регіонами для знімання.

Раніше повідомлялося, що в Україні у квітні в порівнянні з березнем цього року в більшості областей незначно змінилася вартість оренди житла – ціни коливалися в межах кількох відсотків.

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Хто такий Ігор Лисецький? Ігор Лисецький - координатор земельного комітету асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ), раніше 7 років працював заступником керівника відділу земельних та майнових відносин "Захід-Агро МХП".

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