Обмін полонених 1000 на 1000: Зеленський повідомив, коли пройдуть два наступні етапи

Ви дізнаєтеся:
- На коли призначено 2 інших обміни
- Україна, як і раніше, прагне припинення вогню
Перший обмін у форматі "1000 на 1000", який відбувся 23 травня, - фактично єдиний значущий результат переговорів України з країною-агресором у Туреччині 16 травня.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав 23 травня у зверненні, опублікованому на YouTube.
"Все інше росіяни блокують. Поки що блокують. Але повернення наших людей - це саме те, заради чого ми завжди працюємо. Обов'язково повернемо всіх", - сказав президент.
Він наголосив, що сьогоднішнє повернення 390 осіб - це перший етап обміну, на 24-те і 25 травня заплановані наступні етапи.
Зеленський нагадав, що Україна, як і раніше, прагне припинення вогню і закликає союзників посилити вплив на Москву.
Обмін полоненими 1000 на 1000 - останні новини
Як повідомляв Главред, 23 травня Україна реалізувала перший етап великого обміну полоненими з Росією у форматі "1000 на 1000". Серед звільнених - воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, а також ті, хто перебував у полоні з 2022 року.
Звільнених зустрічали зі сльозами радості, вигуками "Слава Україні" та обіймами. Деякі побачили побратимів уперше за три роки. Серед звільнених - захисники Азовсталі.
Напередодні Кремль заявив, що Росія готова до обміну полоненими з Україною у форматі 1000 на 1000 і передала свій список, водночас звинувативши Україну в затягуванні з передачею списків. Однак представник Головного управління розвідки Андрій Юсов спростував ці заяви, оскільки Україна свій список уже передала.
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