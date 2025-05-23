Грози, зливи і похолодання до +3 градусів: стала відома дата різкої зміни погоди

У низці областей будуть сильні опади, температура повітря різко знизиться.

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Погода в Україні - будуть грози, зливи і похолодання до +3 градусів/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у вихідні, 24-25 травня

У яких областях будуть зливи і грози

Де знизиться температура повітря

Погода в Україні у вихідні, 24-25 травня, буде нестійкою. Місцями очікуються грози і зливи, також буде нерівномірний розподіл температури повітря.

Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Він зазначив, що з південного сходу в Україну буде заходити тепле та сухе повітря з Центральної Азії, а в західних регіонах встановиться прохолодна і волога погода.

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Через взаємодію різних за властивостями повітряних мас у нашій державі очікуються дощі, часом значні. Такі опади випадатимуть переважно на Правобережжі України.

Погода в Україні 24 травня

У західних областях

У західних областях протягом доби очікується нестійка та холодна погода під впливом малорухомого атмосферного фронту. Пройдуть дощі, подекуди значні. Можливі грози та шквали у денний час до 15-20 м/с. Вітер вночі змінних напрямків, вдень західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+12 градусів, вдень +8…+13.

У північних областях

У північних регіонах вночі місцями можливі невеликі короткочасні дощі; вдень пройдуть помірні, місцями значні дощі у супроводі грози. В окремих пунктах можливий град та шквали 17-22 м/с. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +10…+15 градусів, вдень +20…+25.

У центральних областях

У центральних областях вночі без істотних опадів, вдень місцями пройдуть грозові дощі, можливі град та шквали, 15-20 м/с. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час очікується в межах +11...+16 градусів, вдень +22...+27.

На півдні України

У південній частині країни та у Криму істотних опадів не передбачається, лише на Одещині у другій половині дня місцями пройдуть невеликі грозові дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 градусів, вдень +22…+27.

У східних областях

У східних регіонах України вночі без опадів, вдень місцями можливі невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря в нічний час очікується +11...+16 градусів, вдень +23...+28.

Погода в Україні 24 травня/ meteoprog

Погода в Україні 25 травня

У західних областях

У західній частині країни утримається холодна та волога погода. Вночі місцями, вдень на всій території регіону очікуються дощі, на Прикарпатті та Буковині значні, у Карпатах із мокрим снігом. Можлива гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 градусів, вдень +8…+13, у Вінницькій області та на Закарпатті +12…+17 градусів.

У північних областях

У північних областях протягом доби очікуються короткочасні дощі та грози, вдень місцями пройдуть сильні зливи, можливі град та шквали, 15-20 м/с. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +9…+14 градусів, вдень +20…+25, на Київщині місцями +14…+19 градусів.

У центральних областях

У центральних регіонах очікується тепла погода без істотних опадів. Лише вдень у Черкаській та Кіровоградській областях місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 градусів, вдень +22…+27.

На півдні України

У південних регіонах істотних опадів не передбачається, лише на Одещині місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11...+16 градусів, вдень в Одеській області +17...+22, на решті території регіону +23...+28 градусів.

У східних областях

У східних областях очікується тепла погода без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +11...+16 градусів, вдень +23...+28.

Погода в Україні 25 травня/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, влупить град, будуть грози і шквали – кілька областей України накриє небезпечна погода. Дощі з грозами накриють низку українських областей. Через дощову погоду там також знизиться температура повітря.

Також раніше повідомлялося, що будуть грози, град та сильні шквали – стало відомо, які регіони накриє небезпечна погода. Погода в Ужгороді буде однією з найхолодніших. Там температура повітря підвищиться лише до +17 градусів.

Нагадаємо, літо нарешті повертається – в Україну йде середземноморське тепло. Антициклон з півдня відігнав дощі на схід, очистивши небо.

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