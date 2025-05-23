'Ніколи тебе не залишу': воїн вперше подзвонив коханій після 37 місяців полону

Антон зі сльозами розповів, що отримав від дівчини лист у полоні, який надав йому сили.

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Зворушливий дзвінок звільненого з полону Антона коханій / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Коротко:

Український захисник Антон після звільнення з російського полону одразу зателефонував своїй дівчині

Вона чекала на нього 37 місяців

Антон назвав її очікування великим подвигом і пообіцяв ніколи більше не залишати дівчину

Український військовий Антон з Павлограда одразу після повернення з російського полону зателефонував до своєї дівчини. Вона чекала на коханого 37 місяців. Відео дзвінка звільненого з полону військового показав у п'ятницю, 23 травня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Це Антон з Павлограду, якого сьогодні звільнили з полону. Він додзвонився до дівчини, що чекала його весь цей час. 21-го травня отримав від неї листа, скоро вона зможе обійняти його", - повідомив Єрмак.

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На відео Антон, зі сльозами на очах, розповідає, що коли ще був у полоні, отримав лист від дівчини. Він дякує їй за підтримку і вірність протягом 37 місяців неволі.

"Я дуже радий за все, що прочитав у тому листі…Тепер я впевнений, що тебе більше ніколи не залишу. Те, що ти зробила і чекала мене 37 місяців — це дуже великий подвиг з твого боку", - поділився Антон.

Звільнений захисник розповів, що під час полону в нього були різні думки, але віра в обмін і підтримка близьких допомогли вистояти. Він зворушливо додав, що найбільшим внеском у їхні стосунки була саме терпляча підтримка та очікування коханої.

Антон також зателефонував мамі. Із сльозами радості на очах він розповів, що дуже чекає зустрічі з рідними та домашні страви, зокрема мамину шарлотку, тертий пиріг і улюблену консервацію.

Дивіться відео першої розмови з рідними звільненого з полону захисника:

Звільнений з полону захисник вперше телефонує дівчині / Фото: скріншот

Обмін полоненими 1000 на 1000 - останні новини

Як повідомляв Главред, 23 травня Україна провела перший етап масштабного обміну полоненими з Росією у форматі "1000 на 1000". До списку звільнених увійшли воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, а також ті, хто перебував у полоні з 2022 року.

Звільнених зустрічали зі сльозами радості, вигуками "Слава Україні" та теплими обіймами. Дехто побачив побратимів уперше за три роки. Серед них були й захисники Азовсталі.

Обмін полоненими 23 травня став першим етапом найбільшого обміну з Росією, про який домовились у Туреччині. Це єдиний вагомий результат зустрічі, бо інші ініціативи досі блокує РФ, заявив президент України Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що додому повернулися майже 400 людей — військові та цивільні. Наступні етапи обміну відбудуться найближчими днями.

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Обмін полоненими 1000 на 1000 16 травня 2025 року в Стамбулі відбулися перші за три роки прямі переговори між українською та російською делегаціями. Підсумком зустрічі стала домовленість про масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Головою української делегації виступив міністр оборони Рустем Умєров, який одразу після завершення переговорів підтвердив досягнуту домовленість. Російську сторону представляв Володимир Мединський, який також визнав факт укладання угоди. Одразу після досягнення домовленості українська сторона активізувала підготовчі дії. Заступник голови ГУР МО Вадим Скібіцький повідомив про формування обмінних списків, а СБУ проінформувала про роботу Об’єднаного координаційного центру зі звільнення полонених. Також паралельно готувалася необхідна інфраструктура — спеціальні місця для прийому, команди медиків та фахівці з психологічної реабілітації. 19 травня президент Володимир Зеленський під час брифінгу заявив, що обміни полоненими мають стосуватись виключно військових, а цивільних та дітей мають повертати без жодних умов. "З нашого боку були сигнали щодо політв’язнів і журналістів. Я не хочу зараз заглиблюватися в деталі. Міняти дітей на військових, мені здається, що це... ну, якщо чесно, ми не підтримуємо такий підхід", - казав Зеленський. У наступні дні було затверджено покроковий план реалізації обміну, який, за словами Умєрова, враховує як безпекові, так і гуманітарні аспекти. Україна офіційно передала російській стороні узгоджений список 22 травня. У Москві підтвердили отримання і заявили про направлення власного списку у відповідь. Президент Зеленський повідомив, що українські фахівці ретельно перевіряють кожне прізвище зі списку РФ. Глава ОП Андрій Єрмак згодом заявив, що всі підготовчі процедури з українського боку завершені, і тепер справа за російською стороною. У РФ тим часом попередили, що обмін у форматі "1000 на 1000" може зайняти кілька днів. Як стало відомо, він триватиме три дні.

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