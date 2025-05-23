"Гроші ніхто не повернув": українці обурені роботою банкоматів ПриватБанку

Ви дізнаєтеся:
- Чому українці незадоволені роботою банкоматів
- Чи повертають гроші клієнтам
Українці масово скаржаться на роботу банкоматів ПриватБанку - вони не можуть отримати готівку, хоч гроші з їхніх карт списуються.
На порталі Мінфін незадоволені клієнти розповіли, що в деяких випадках гроші поки не повертають.
"Добрий день. 01.04.2025 року намагався зняти 5000 грн з картки Ощадбанку в банкоматі Приватбанку. Гроші банкомат не видав, а з рахунку списали. 02.04.2025 у відділенні Ощадбанку написав заяву на повернення коштів. Минуло вже 49 днів, гроші ніхто не повернув. Як мені повернути свої незаконно відібрані кошти?", - поскаржився користувач.
Інший чоловік поділився, що не зміг зняти гроші як з пенсійної, так і з зарплатної картки.
"19.05.2025 року, я намагався зняти готівкові кошти з пенсійної картки. Дві спроби протягом дня були невдалими. Один раз у банкоматі на Лісовому масиві, другий раз у ТРЦ Район. Сьогодні, 20.05.2025 року, історія повторилася. Тепер уже із зарплатної картки. Поясніть, можливо, є обмеження на зняття готівкових коштів? Щоразу сума зняття не перевищувала 5000 гривень. Я дуже незадоволений роботою банкоматів Приватбанку. Що стосується колл-центру за телефоном 3700 - голосовий помічник не вирішує багатьох питань. А навіщо потрібен персональний менеджер у голд-клубі взагалі незрозуміло. Зв'язок із ним відсутній", - зазначив він.
Робота банків - новини України
Нагадаємо, раніше користувачі ПриватБанку скаржилися на проблеми з платежами, блокуванням карт і зависанням переказів. Один клієнт стверджував, що банк блокує будь-які операції, навіть оплату за реквізитами, а підтримка не вирішує проблему. Інший заявив, що термінал прийняв 12 300 грн, але операцію скасувало з помилкою - кошти повернули тільки через шість днів.
Також клієнти ПриватБанку скаржаться, що їхні рахунки блокують. При чому роблять це в односторонньому порядку і без пояснення причини.
На порталі Мінфіну клієнт розповів, що є клієнтом ПриватБанку вже близько 15 років, користувався як рахунками фізичної особи, так і ФОП і до цього користувався банківськими послугами без зауважень.
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