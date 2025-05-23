В Україні переходять на новий стандарт напруги в розетках: названо небезпеку

Основна проблема полягає не в самому підвищенні вихідної напруги трансформаторів.

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Україна переходить на новий стандарт / Колаж: Главред, фото: freepik.com

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Проблема полягає не в самому підвищенні вихідної напруги

Сучасні пристрої розраховані на роботу в широкому діапазоні

Перехід з 220 на 230 вольт технічно не становить складності для обласних енергокомпаній, оскільки така різниця напруги не є критичною для їхнього обладнання.

Як пояснили РБК-Україна в компанії "Українські розподільчі мережі" (яка об'єднує державні обленерго в Хмельницькій, Миколаївській, Запорізькій, Тернопільській, Черкаській, Харківській та Сумській областях), трансформатори на підстанціях 10 (6) /0,4 кВ здатні регулювати рівень напруги за допомогою перемикання обмоток, що дає змогу встановлювати напругу ближче до 230 В.

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У компанії "ДТЕК Мережі", що обслуговує Київ і низку областей, уточнили, що сучасне обладнання вже давно працює в діапазоні, який допускає коливання напруги навколо 230 вольт (±10%).

Основна проблема полягає не в самому підвищенні вихідної напруги трансформаторів, а в технічному стані розподільчих мереж - вони часто перевантажені, зношені та мають значну протяжність.

/ Главред

"У багатьох регіонах мережі 0,4 кВ морально застаріли. Це призводить до нерівномірного розподілу напруги: у віддалених від підстанції споживачів вона може опускатися нижче за норму, а в тих, хто ближче, - навпаки, перевищувати допустимий рівень за низького навантаження", - пояснили фахівці "Українських розподільчих мереж".

Також у компанії зазначили, що якість напруги багато в чому залежить від магістральних мереж НЕК "Укренерго", де також можливі перебої, особливо в умовах пошкоджень через військові атаки.

Як це позначиться на побутовій техніці

Сучасні пристрої, як правило, розраховані на роботу в широкому діапазоні напруги - від 200 до 240 В або навіть від 100 до 240 В. Тому зміна номіналу до 230 В не становить загрози для більшості приладів.

"Проблеми можуть виникнути хіба що в дуже старої техніки. Однак навіть обладнання, розраховане на 220 вольт, зазвичай має достатній запас міцності і здатне коректно працювати за 230 В", - додали в компанії.

Раніше експерт сказав, чи витримають прилади перехід на 230 В. Влітку, через підвищення температури і збільшення споживання, можуть виникати проблеми з напругою в мережах.

Як повідомляв Главред, 1 липня 2025 року в Україні зміниться напруга в розетках - замість 220 вольт буде 230 вольт. Це відповідатиме європейським стандартам якості електроживлення. Допустиме відхилення напруги становитиме від 207 до 253 вольт.

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