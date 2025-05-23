Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

В Україні переходять на новий стандарт напруги в розетках: названо небезпеку

Олексій Тесля
23 травня 2025, 15:32
473
Основна проблема полягає не в самому підвищенні вихідної напруги трансформаторів.
В Україні переходять на новий стандарт напруги в розетках: названо небезпеку
Україна переходить на новий стандарт / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Головне:

  • Проблема полягає не в самому підвищенні вихідної напруги
  • Сучасні пристрої розраховані на роботу в широкому діапазоні

Перехід з 220 на 230 вольт технічно не становить складності для обласних енергокомпаній, оскільки така різниця напруги не є критичною для їхнього обладнання.

Як пояснили РБК-Україна в компанії "Українські розподільчі мережі" (яка об'єднує державні обленерго в Хмельницькій, Миколаївській, Запорізькій, Тернопільській, Черкаській, Харківській та Сумській областях), трансформатори на підстанціях 10 (6) /0,4 кВ здатні регулювати рівень напруги за допомогою перемикання обмоток, що дає змогу встановлювати напругу ближче до 230 В.

відео дня

У компанії "ДТЕК Мережі", що обслуговує Київ і низку областей, уточнили, що сучасне обладнання вже давно працює в діапазоні, який допускає коливання напруги навколо 230 вольт (±10%).

Основна проблема полягає не в самому підвищенні вихідної напруги трансформаторів, а в технічному стані розподільчих мереж - вони часто перевантажені, зношені та мають значну протяжність.

В Україні переходять на новий стандарт напруги в розетках: названо небезпеку
/ Главред

"У багатьох регіонах мережі 0,4 кВ морально застаріли. Це призводить до нерівномірного розподілу напруги: у віддалених від підстанції споживачів вона може опускатися нижче за норму, а в тих, хто ближче, - навпаки, перевищувати допустимий рівень за низького навантаження", - пояснили фахівці "Українських розподільчих мереж".

Також у компанії зазначили, що якість напруги багато в чому залежить від магістральних мереж НЕК "Укренерго", де також можливі перебої, особливо в умовах пошкоджень через військові атаки.

Як це позначиться на побутовій техніці

Сучасні пристрої, як правило, розраховані на роботу в широкому діапазоні напруги - від 200 до 240 В або навіть від 100 до 240 В. Тому зміна номіналу до 230 В не становить загрози для більшості приладів.

"Проблеми можуть виникнути хіба що в дуже старої техніки. Однак навіть обладнання, розраховане на 220 вольт, зазвичай має достатній запас міцності і здатне коректно працювати за 230 В", - додали в компанії.

Раніше експерт сказав, чи витримають прилади перехід на 230 В. Влітку, через підвищення температури і збільшення споживання, можуть виникати проблеми з напругою в мережах.

Як повідомляв Главред, 1 липня 2025 року в Україні зміниться напруга в розетках - замість 220 вольт буде 230 вольт. Це відповідатиме європейським стандартам якості електроживлення. Допустиме відхилення напруги становитиме від 207 до 253 вольт.

Більше новин:

Що відомо про РБК-Україна?

РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

електроенергія
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ одним ударом знизили здатність РФ проводити операції біля Покровська

ЗСУ одним ударом знизили здатність РФ проводити операції біля Покровська

15:51Фронт
Розвернуло на 180°, а потім вибух: в РФ розбився гелікоптер Мі-8, є загиблі

Розвернуло на 180°, а потім вибух: в РФ розбився гелікоптер Мі-8, є загиблі

15:46Війна
У Путіна виставили вимогу щодо переговорів: чого вимагають від Зеленського

У Путіна виставили вимогу щодо переговорів: чого вимагають від Зеленського

14:52Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Почалась справжня золота лихоманка": де в Україні найбільші поклади золота

"Почалась справжня золота лихоманка": де в Україні найбільші поклади золота

Росіяни вдарили ракетами по Одесі: над містом здіймається дим

Росіяни вдарили ракетами по Одесі: над містом здіймається дим

Грози, град та сильні шквали: які регіони накриє небезпечна погода

Грози, град та сильні шквали: які регіони накриє небезпечна погода

Гороскоп на завтра 24 травня: Терезам - особливий день, Козерогам - сюрприз

Гороскоп на завтра 24 травня: Терезам - особливий день, Козерогам - сюрприз

Костянтин Меладзе вийшов на зв'язок і повідомив сумну звістку - деталі

Костянтин Меладзе вийшов на зв'язок і повідомив сумну звістку - деталі

Последние новости

15:51

ЗСУ одним ударом знизили здатність РФ проводити операції біля Покровська

15:46

Розвернуло на 180°, а потім вибух: в РФ розбився гелікоптер Мі-8, є загиблі

15:32

В Україні переходять на новий стандарт напруги в розетках: названо небезпеку

15:24

Сили оборони уразили важливий об'єкт ВПК РФ у Липецькій області - Генштаб

15:22

Без ножа і без бруду: геніальний лайфхак чищення молодої картоплі

Восени Росія може відмовитися воювати за чотири області, літній наступ провалиться - ГельманВосени Росія може відмовитися воювати за чотири області, літній наступ провалиться - Гельман
14:52

У Путіна виставили вимогу щодо переговорів: чого вимагають від Зеленського

14:48

У Московській лікарні борються за Філіпа КіркороваВидео

14:47

Директор Energy Community Лорковські вимагає від України підвищення тарифів в інтересах обленерго підсанкційного росіянина

14:47

Вплине на здоров’я та техніку: на вихідні Україну накриє магнітна буря

Реклама
14:45

64-річний голлівудський актор таємно одружився з 31-річною продавчинею смузі

14:42

Росіяни вдарили ракетами по Одесі: над містом здіймається дим

14:25

Вікна і дзеркала будуть без розводів, якщо помити їх простим саморобним засобом

14:19

Россияне "похоронили" героя шоу "Кохана, ми вбиваємо дітей"

14:15

Ціни летять у прірву: в Україні дешевшають одразу кілька популярних овочів

14:01

Дефіцит води та погодинна подача: які регіони України під загрозою

13:46

У Чорнобильському заповіднику заспівала чудернацька пташка: мережа вибухнула

13:42

24 травня - несприятливий день для нового початку: яке свято і день ангела

13:28

Настя Каменських звернулася до Потапа: особливий випадок

13:20

Чи можна переплавити освячений хрестик: священник дав однозначну відповідьВидео

13:00

Між Україною та Росією відбувся великий обмін полоненими - Трамп

Реклама
13:00

Чи чекати різкого стрибка в обмінниках: прогноз курсу долара в червні

12:55

Ціна стрімко підскочить: у червні в Україні подорожчає найважливіший продукт

12:45

Рвучкий вітер, грози та град: які області України накриє негода

12:44

В Україні посилили нові заходи мобілізації: де вводяться пересувні блокпости

12:43

"Усе, про що щиро мрієш — збувається": Олександр Ярема про містичну атмосферу серіалу "Злі духи" та свій шлях до успіху

12:21

Що буде із Запоріжжям, Херсоном, Покровськом: чи є ризик окупації до кінця року

12:19

У Києві прощаються з актором-воїном Максимом Неліпою

12:18

Переможниця Холостяка вперше показала свого коханого

12:17

Грози, зливи і похолодання до +3 градусів: стала відома дата різкої зміни погоди

11:48

Більші за розміром та потужніші: Росія атакує Україну новими дронами

11:45

В Україні можуть різко підскочити штрафи: за що загрожує покарання водіям

11:28

Пліснява повністю зникне за 20 хвилин: ідеальний засіб, який швидко вирішить проблемуВидео

11:24

"Це держзрада": Туск відповів на обіцянку Навроцького не пускати Україну в НАТО

11:18

Тариф на воду зненацька зріс у 6 разів: українці обурені ціною та якістю

10:56

РФ виготовляє 100-150 ракет на місяць: експерт попередив про загрозу нових ударів

10:50

Китайський гороскоп на завтра 24 травня: Щурам - образи, Мавпам - тривоги

10:42

Долар пішов у ріст: українці дізналися новий курс в обмінниках і на міжбанку

10:26

Гороскоп Таро на завтра 24 травня: Стрільцям - нагорода, Водоліям - фінансове попередження

10:11

Приголомшлива головоломка для найуважніших: чим відрізняються 2 коти

10:05

Дрони атакували Полтавщину: є постраждалий, без світла залишилися 1800 сімейФото

Реклама
10:00

Ліміт на перекази, дорожчий техогляд та мобілізація ВПО: що зміниться для українців з 1 червня

09:44

Літо нарешті повертається: в Україну йде середземноморське тепло

09:42

Українцям різко збільшать соцдопомогу: названо терміни та обсяги нових виплат

09:27

Будуть серйозні наслідки: що категорично не можна робити на цвинтаріВидео

09:26

Костянтин Меладзе вийшов на зв'язок і повідомив сумну звістку - деталі

08:53

Відстань менше 3 км: армія РФ наблизилася до адмінкордону Дніпропетровщини

08:34

Орбана чекають сильні неприємності: ЄС готується серйозно покарати Угорщину

08:04

Алла Пугачова публічно звернулася до українського відомого поета - причина

08:00

Покровськ і не тільки: які міста може захопити Росія до кінця рокумнение

07:44

Ексрадник Трампа назвав умову нападу Росії на НАТО

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Переговори з Росією
Кремль поставив ще жорсткіший ультиматум УкраїніЗустріч Зеленського з Путіним і перемовиниТрамп зробив заяву про Зеленського і Путіна
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти