РФ хоче 'звільнити' всю Украину: Лавров вирішив боротися з 'владою Зеленського'

Лавров стверджує, що мільйони в Україні "позбавлені права говорити російською", і вважає "великим злочином" залишати їх під контролем Києва.

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Росія збирається "звільнити" Україну від Зеленського / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Коротко:

Росія хоче "повністю звільнити Україну"

Москва не дозволить Україні зберегти нинішню систему управління

Керівник ОПУ Єрмак назвав російські погрози "старою платівкою"

Росія прагне "повністю звільнити Україну" від "хунти Зеленського". Мільйони людей в Україні нібито "позбавлені права говорити російською", тому Кремль має їх "рятувати". Таку заяву зробив очільник Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров, пишуть росЗМІ.

Лавров заявив, що Москва не дозволить, аби після припинення бойових дій Україна зберегла нинішню систему управління. За його словами, якщо "хунта Зеленського" вважає, що можна домовитися про припинення бойових дій і зберегти українське законодавство — "це ілюзія".

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Також Лаврову примарилося, що на території України "мільйони людей говорять російською", і тому залишати їх у Кремлі вважають "великим злочином".

Москва знову висловила претензії до законів про захист української мови, звинувачуючи Київ у "порушенні прав російськомовного населення". Проте опитування показують зростання використання української мови: за даними Центру Разумкова, 78% громадян у 2024 році назвали її рідною, тоді як у 2006 році — лише 52%.

Лавров також заявив, що США вже нібито визнають неминучість перегляду "територіального питання" України, хоча, за його словами, американці можуть змінювати позицію — "і таке вже траплялося".

Також російський міністр знову поставив під сумнів легітимність президента Уркаїни Володимира Зеленського. Хоча Росія готова вести з ним переговори, у Кремлі заявляють, що підписання будь-яких угод має здійснюватися особою з "незаперечною легітимністю". Лаврова помріяв і заявив, що "оптимальним варіантом" було б проведення виборів в Україні.

Дивіться відео заяви Лаврова про бажання "звільнити Україну":

Заява Лаврова / Фото: скріншот

Реакція України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що останнім часом від представників РФ лунає багато гучних слів про їхні наміри, але жоден з них не передбачає припинення вогню чи завершення війни.

"Російські погрози вже як стара платівка - тріщить, але грає одне й те саме. І якість відповідна - нудна та якась радянська. Не більше", - зазначив він.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко назвав заяви Лаврова маячнею та спробою залякати українців. Він підкреслив, що амбітні плани РФ не відповідають її реальним воєнним можливостям.

"Дурень думкою багатіє - це про лаврова. Інформаційна бульбашка страху, яку намагаються надути росіяни, і котра взагалі не відповідає їх реальним воєнним можливостям, тріщить в прикордоннях Курщини, Бєлгородщини і не тільки", - написав Коваленко.

Кремлівські заяви щодо війни в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, нещодавно радник Путіна Антон Кобяков заявив, що юридична процедура розпаду СРСР нібито була порушена, тому Союз продовжує існувати. Через це він вважає війну РФ проти України "внутрішнім процесом", а не зовнішньою агресією. Кобяков також поставив під сумнів незмінність кордонів пострадянських країн і повторив проросійські наративи про "відродження нацизму" в Україні.

Також Росія відмовляється від безумовного припинення вогню, аргументуючи це загрозою переозброєння ЗСУ Заходом, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров під час візиту до Єревана. Він стверджує, що перемир’я вигідне Заходу, аби Україна могла зміцнити оборону.

Крім цього, глава російської делегації на переговорах у Туреччині Володимир Мединський опинився в центрі скандалу через фейкові цитати. У коментарях російським ЗМІ він приписав Наполеону слова про те, що "війна і переговори ведуться одночасно", які насправді не належать йому. Також він навів фразу Бісмарка про "росіян, які завжди приходять за своїм", але навіть сайт Російського військово-історичного товариства — організації, яку очолює Мединський — спростовує це твердження.

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Хто такий Сергій Лавров? Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи. З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

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