"Потужна комбінація": 5 ефективних ранкових напоїв для схуднення

Ранкові напої допомагають прискорити обмін речовин і забезпечують швидші результати схуднення.

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5 ефективних ранкових напоїв для схуднення / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Наше здоровье"

Ви дізнаєтеся:

5 ранкових напоїв натщесерце для скидання ваги

Способи приготування напоїв

Якщо ви хочете швидко схуднути, то є один спосіб досягти мети - це ранкові напої, які спалюють жир натщесерце. Спортсмен та інфлюенсер Джосія Цег розповів про декілька своїх улюблених. Про це повідомляє Главред із посиланням на Eatthis.

Крім того, автор Youtube-каналу "Наше здоров'я" розповідає, як за допомогою коктейлю з ківі, лимона і петрушки скинути зайву вагу.

"Ці ранкові напої допомагають прискорити обмін речовин і забезпечують більш швидкі результати схуднення. Дуже важливо приймати їх одразу після пробудження перед сніданком", - попередив інфлюенсер.

1. Вода з насінням чіа

Перший напій, вода з насінням чіа, "сприяє травленню, забезпечуючи найкращі результати зі зниження ваги", - сказав він.

Інгредієнти: 1 столова ложка насіння чаю, чашка теплої води.

Інструкції: висипте насіння чіа в чашку теплої води, дайте йому настоятися кілька хвилин, потім випийте.

2. Вода з лимоном і каєнським перцем

"Ця потужна комбінація виводить токсини і допомагає травленню, а також прискорює обмін речовин, гарантуючи втрату ваги", - пояснив він.

Інгредієнти: часточки лимона, каєнський перець у теплій воді.

3. Імбирні шоти

Третій напій - імбирний шот, він же "спалювач жиру".

"Зменшує здуття живота, допомагає травленню і прискорює обмін речовин для швидшого зниження ваги", - зазначив інфлюенсер.

Інгредієнти: 1 великий імбир, куркума розміром з великий палець, 1/2 чайної ложки чорного перцю, сік 1-го середнього лимона і 1 столова ложка меду.

Інструкції: "Змішайте імбир, куркуму, чорний перець і лимонний сік - вилийте в чашку, додайте мед, перемішайте і поставте в холодильник на ніч. Випийте вранці, щойно прокинетеся", - рекомендував він.

4. Шоти з яблучним оцтом

Далі - яблучний оцет і тепла вода. "Також відомий жироспалювальними властивостями, він контролює рівень цукру в крові; тим самим допомагаючи зменшити потяг до їжі, що запобігає переїданню і набору ваги", - пояснив спортсмен.

Інгредієнти: 2 столові ложки яблучного оцту і чашка теплої води.

Інструкції: "Налийте 2 столові ложки яблучного оцту в чашку теплої води, розмішайте і випийте", - каже він.

5. Зелений чай і часточки лимона

Далі інфлюенсер рекомендує зелений чай із часточками лимона. "Поєднання обох допомагає стимулювати спалювання жиру, травлення і детоксикацію; що допомагає побачити найкращі результати зі зниження ваги", - сказав він.

Інгредієнти: 1 пакетик чистого зеленого чаю, часточки лимона і чашка гарячої води.

Інструкції: "Налийте гарячу воду в чашку, додайте зелений чай і часточки лимона, дайте охолонути і випийте теплим", - порадив він.

Дивіться відео про те, як за допомогою коктейлю з ківі, лимона і петрушки скинути зайву вагу

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