Уже дівати нікуди: в Україні впали ціни на улюблений овоч

Зниження цін стало вимушеним заходом, на який йдуть виробники.

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В Україні впали ціни на улюблений овоч / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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З чим пов'язана різка зміна вартості цибулі

Що буде з цінами далі

Ціни на ріпчасту цибулю в Україні продовжують знижуватися, незважаючи на традиційне сезонне скорочення запасів.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, виробники масово знижують відпускні ціни через погіршення якості продукції та слабкий попит з боку оптових покупців.

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Головна причина - невдоволення якістю овоча. За словами учасників ринку, дедалі більше оптових компаній відмовляються закуповувати цибулю, що не відповідає їхнім стандартам. На сьогодні українські фермери готові відпускати продукцію за ціною 16-26 грн/кг ($0,39-0,63/кг). Ще тиждень тому мінімальна ціна не опускалася нижче 18 грн/кг ($0,43/кг), що свідчить про зниження на 12% за сім днів.

Ситуацію погіршує перенасичення ринку цибулею середньої та низької якості. Багато господарств до останнього утримували товар у сховищах, розраховуючи на зростання цін, але змушені були почати розпродаж наприкінці квітня. Це призвело до різкого збільшення пропозиції і, як наслідок, тиску на ціну.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, цибуля в Україні вже подешевшала на 12%. Однак аналітики і самі аграрії висловлюють песимізм: якість цибулі в сховищах продовжує знижуватися, а попит залишається млявим.

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, в Україні продовжують зростати ціни на продукти, і ця тенденція продовжиться і в червні. Найбільше в перший місяць літа додаватимуть у ціні хлібобулочні вироби.

Нещодавно економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин спрогнозував, що буде з цінами на м'ясо в Україні і чи варто чекати зниження вартості цього продукту.

Як писав Главред, незважаючи на весняні заморозки, які скували Україну у квітні-травні, ціни на популярну ягоду стрімко знизилися. Полуниця подешевшала в середньому на 35%.

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