Володимир Дантес показав зовсім не "братній" поцілунок з Дашею Кацуріною

З братами так точно не цілуються, вважають фанати.
Український співак Володимир Дантес, який незадовго до війни розірвав стосунки з дружиною, співачкою Надею Дорофєєвою, вже кілька разів заявляв про те, що свої реальні романтичні стосунки надалі не виставлятиме на публіку.
Тим не менш, він продовжує загравати з фанатами, підігріваючи чутки про роман з колишньою дружиною нинішнього залицяльника Додо - дизайнеркою і рестораторкою Дашею Кацуріною.
Молодих людей пов'язує багаторічна дружба, яка зараз, схоже, переросла в щось більше. Нещодавно на своїй сторінці в Instagram Дантес опублікував стрічку зі знімками з фотобудки.
На них він позував з Кацуріною - пара дуріла, показувала язики, обіймалася, а в одному з кадрів навіть поцілувалася в губи.
Артист поспішив запевнити фанатів, що поцілунок був "братнім", однак, на тлі чуток про роман, віриться в це насилу.
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Раніше співак Володимир Дантес розкрив подробиці розставання з Надею Дорофєєвою. Артист зізнався, що їхні стосунки були найбільш публічними в його житті і надалі це не повториться.
Екстрасенс Макс Гордєєв на цей рахунок має свою думку: він вважає, що нестандартні любовні втіхи призвели до "рокірування" в парі Дантеса і Дорофєєвої.
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