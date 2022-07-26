Володимир Дантес показав зовсім не "братній" поцілунок з Дашею Кацуріною

Володимир Дантес поцілував Дашу Кацуріну на камеру / instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/dasha_katsurina

Український співак Володимир Дантес, який незадовго до війни розірвав стосунки з дружиною, співачкою Надею Дорофєєвою, вже кілька разів заявляв про те, що свої реальні романтичні стосунки надалі не виставлятиме на публіку.

Тим не менш, він продовжує загравати з фанатами, підігріваючи чутки про роман з колишньою дружиною нинішнього залицяльника Додо - дизайнеркою і рестораторкою Дашею Кацуріною.

Молодих людей пов'язує багаторічна дружба, яка зараз, схоже, переросла в щось більше. Нещодавно на своїй сторінці в Instagram Дантес опублікував стрічку зі знімками з фотобудки.

На них він позував з Кацуріною - пара дуріла, показувала язики, обіймалася, а в одному з кадрів навіть поцілувалася в губи.

Артист поспішив запевнити фанатів, що поцілунок був "братнім", однак, на тлі чуток про роман, віриться в це насилу.

Володимир Дантес поцілував Дашу Кацуріну на камеру / instagram.com/vladimirdantes

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Раніше співак Володимир Дантес розкрив подробиці розставання з Надею Дорофєєвою. Артист зізнався, що їхні стосунки були найбільш публічними в його житті і надалі це не повториться.

Екстрасенс Макс Гордєєв на цей рахунок має свою думку: він вважає, що нестандартні любовні втіхи призвели до "рокірування" в парі Дантеса і Дорофєєвої.

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