В Києві гримлять вибухи, ППО відбивають ворожу атаку - деталі

Місцева влада повідомляє про роботу ППО.

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Ворог обстрілює столицю дронами / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 53 ОМБр

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У Києві лунають вибухи

Сили ППО відбивають атаку дронів

23 травня близько 22:00 у Києві пролунали вибухи. З'ясувалося, що країна-агресорка Росія атакує столицю безпілотниками.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко спершу повідомив, що в столиці працює ППО по БпЛА, а згодом з'явилася інформація про те, що у Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА на відкритій території.

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Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ворожі безпілотники ще заходять на столицю, тож місцевим жителям краще перебувати в укриттях.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози вже в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", - наголосили у КМВА.

Станом на 22:18 відомо, що у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено 4 авто та вікна будівлі, без потерпілих.

О 22:36 очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок ворожої атаки БпЛА у Броварському районі поранено чоловіка 54 років та жінку 50 років.

"У них обох осколкові поранення стегна. Постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається. Пошкоджено приватний будинок та автомобіль", - написав він.

Удари російський дронів по Україні - останні новини

Раніше Главред писав, що у ніч на 23 травня окупаційна армія масовано вдарила по Україні дронами. Унаслідок атаки в Полтавській області знищено будівлю одного з підприємств, пошкоджено 7 будинків, постраждала людина.

Нагадаємо, у ніч на 21 травня у низці областей України оголошувалася повітряна тривога через атаку ворожих дронів. У Києві працювали сили ППО. У районі міста Суми було чути вибух.

Згодом з'ясувалося, що внаслідок цієї ворожої атаки дронами постраждала родина з Бориспільського району: у хлопця 17 років, дівчинки трьох років та їхньої 42-річної мами гостра реакція на стрес, у 13-річного сина - різана рана стопи, у чоловіка 30 років - різана рана надбрівної дуги.

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Хто такий Віталій Кличко? Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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