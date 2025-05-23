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Портнов був в Україні за кілька днів до вбивства: ЗМІ дізналися, з ким він зустрічався

Руслана Заклінська
23 травня 2025, 23:27оновлено 24 травня, 00:07
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Ексрадник Януковича зустрічався з силовиками в Україні.
Портнов був в Україні за кілька днів до вбивства: ЗМІ дізналися, з ким він зустрічався
Портнов перед загибеллю приїздив до України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Головне:

  • Андрій Портнов за кілька днів до загибелі перебував в Україні
  • Його візит тривав два дні — 17 та 18 травня
  • Портнов зустрічався з високопосадовцями

Колишній радник експрезидента України Віктора Януковича Андрій Портнов приїжджав до України за кілька днів до своєї загибелі в Мадриді. В Україні він зустрічався з представниками вищого керівництва правоохоронних органів. Про це повідомила Українська правда, посилаючись на інформацію від трьох джерел, обізнаних у деталях візиту.

За словами трьох джерел з оточення Портнова та з-поміж представників правоохоронних органів, юрист був в Україні два дні - 17 і 18 травня.

відео дня

Під час свого візиту Портнов зустрічався з топпосадовцями, які відповідають за роботу правоохоронних органів. Джерела не називають імен, але підкреслюють, що мова йде про осіб, які займають впливові позиції у вертикалі безпекового сектору.

Вбивство Андрія Портнова - що відомо

Нагадаємо, вранці 21 травня в іспанському місті Посуело-де-Аларкон, що поблизу Мадрида, було вбито Андрія Портнова - колишнього заступника голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича .

За попередніми даними іспанських ЗМІ, Портнова застрелили просто біля воріт американської міжнародної школи, куди він привів своїх дітей. Напад стався на очах очевидців

У момент стрілянини Портнов повертався до машини та говорив по телефону. Нападник у спортивному костюмі вистрілив йому у шию, спину й голову. Медики, які прибули на місце, констатували смерть.

Як повідомляв Главред, в Іспанії розшукують трьох підозрюваних у справі про вбивство колишнього радника Януковича Андрія Портнова. Нападник випустив щонайменше дев’ять куль і втік разом зі спільниками.

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Хто такий Андрій Портнов?

Андрій Портнов - український проросійський політик і юрист. Народний депутат України 5-6 скликань (2006—2007, 2007—2010). З 2 квітня 2010 до кінця лютого 2014 — керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента Віктора Януковича та заступник глави АП. Під час Євромайдану був дотичний до прийняття "законів 16 січня". Одразу після Євромайдану, у 20-х числах лютого 2014 року виїхав з України. У 2014—2015 роках перебував під санкціями Європейського Союзу. З 2021 року знаходився під візовими та фінансовими санкціями США у зв'язку з причетністю до масштабної корупції в Україні, пише Вікіпедія.

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