На Землі може статися масштабний блекаут: названо причину

NASA та інші агентства попереджають про можливі нові викиди сонячної радіації найближчими днями.

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На Землі може статися масштабний блекаут / Фото: t.me/BILD_Russian

Коротко:

На Землю рухається потужний космічний радіаційний шторм

Учені закликали терміново розробити стратегії захисту від катаклізмів

Учені попередили про ризик настання на Землі масштабного блекауту через спалахи на Сонці. Експерти пояснили, що на Землю рухається потужний космічний радіаційний шторм, викликаний сильними спалахами на Сонці, пише Bild.

Зазначається, що один зі спалахів, який стався 14 травня, призвів до збоїв зв'язку в Європі, Азії та на Близькому Сході, а також до перебоїв в електропостачанні в східній частині США.

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Тепер же NASA та інші агентства попереджають про можливі нові викиди сонячної радіації найближчими днями.

"Ми маємо готуватися до сонячних штормів так само, як готуємося до землетрусів, ураганів і кібератак", - наголосила американська влада.

Учені закликали терміново розробити стратегії захисту від такого катаклізму і розширити супутникове спостереження за сонячною активністю.

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