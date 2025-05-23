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Ворог хоче висадитися на правий берег Дніпра: у ЗСУ попередили про загрозу

Маріна Фурман
23 травня 2025, 17:44
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Волошин повідомив, що в дельті Дніпра точаться запеклі бої за острови.
ВСУ, армия РФ
РФ веде активні бойові дії на Придніпровському напрямку / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Основне:

  • Ворог намагається захопити острови в дельті Дніпра
  • У росіян недостатньо ресурсів, щоб форсувати річку

На Придніпровському напрямку російські окупанти ведуть досить активні бойові дії. Противник намагається витіснити українські сили з району Антонівських мостів та захопити ключові острови в дельті Дніпра. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

За словами речника, росіяни хочуть встановити контроль над островами Забич, Нестрига та Козулиський.

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"На декількох точках ворог зосередив штурмові групи для проведення форсувальних дій. Ці форсувальні дії невеликими групами піхоти в одному-кількох човнах зазвичай здійснює ворог, і він намагається витіснити наших оборонців від Антонівських мостів, а також намагається на півдні острівної зони взяти під контроль декілька островів", - розповів Волошин.

Він пояснив, що ворог хоче зайняти плацдарм, щоб поступово здійснити висадку на правий берег Дніпра. Проте всі ці спроби безрезультатні.

Волошин зазначив, що наявні у противника сили й ресурси дозволяють проводити подібні операції, однак ресурсів для масштабного форсування Дніпра у противника немає.

"Проте противник там постійно буде діяти, тримати високу свою активність завдяки тому, що зібрав там таку кількість сил, щоб кожен день проводити такі штурми", - додав речник.

Він підкреслив, що минулої доби ворог не проводив штурмових чи форсувальних дій. Проте росіяни інтенсивно застосовували безпілотники, артилерію та завдавали авіаударів.

Ситуація в Херсонські області - новини за темою

Нагадаємо, в ЦПД повідомляли, що армія країни-агресора Росії вже пробувала форсувати річку Дніпро у Херсонській області, але Сили оборони змогли відбити штурм ворога.

Як писав Главред, на Придніпровському напрямку противник проводить перегрупування, логістичні, евакуаційні та розвідувальні заходи для продовження спроб захопити острівну зону Дніпра.

Нещодавно народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко розповідав, що тими силами та засобами, які мають на сьогодні окупанти на Херсонщині, нереально форсувати річку Дніпро.

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війна в Україні лінія фронту Херсонська область річка Дніпро
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