Україну накриває сильне похолодання: в які регіони увірветься справжній шторм

Погода у Львові буде однією з найхолодніших. Вдень температура повітря опуститься там до +9 градусів.

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Прогноз погоди в Україні 24 травня / pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 24 травня

Де температура повітря опуститься до +7 градуса

У яких областях будуть дощі з грозами та шквалами

Погода в Україні 24 травня буде грозовою, дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у північних, центральних, південних та Харківській областях - І рівень небезпечності. Там будуть грози, град та шквали 15-20 м/с.

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"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні 24 травня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 24 та 25 травня будуть сильні дощі з грозами, але вони матимуть періодичний характер. Також очікується град. Температура повітря коливатиметься від +9 градусів на заході до +29 градусів на сході та півдні. Дощі з грозами пройдуть у більшості областей, окрім півдня та південного сходу.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 24 травня

В Україні 24 травня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують сильні дощі з грозами майже у всіх областях України. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Також синоптики прогнозують сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура у західних областях вночі 5-10°, вдень 10-15°; на решті території вночі 11-16°, вдень 21-26°, у Житомирській та Вінницькій областях 17-22°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +7

За даними meteoprog, 24 травня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+26 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +7...+9 градусів.

Прогноз погоди в Україні 24 травня / фото: meteoprog

Погода 24 травня у Києві

У Києві 24 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі, грози, град та шквали. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні шквали - 15-20 м/с.

"Температура по області вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Києві вночі 14-16°, вдень 23-25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні 24 травня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, погода до кінця травня в Україні різко зміниться – синоптик розповіла, що станеться. Синоптик дала Главреду ексклюзивний прогноз і розповіла, коли в Україні потеплішає і що буде з погодою до кінця травня.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриє небезпечний шторм – де литимуть грозові дощі з градом та шквалами. Погода в Одесі буде однією з найхолодніших. Там температура повітря підвищиться лише до +19 градусів.

Нагадаємо, спека насувається нестерпна – синоптик попередила про аномалії. Літо в Україні буде з неймовірно контрастною погодою, розповіла Вазіра Мартазінова.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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