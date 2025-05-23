Чи може долар "стрибнути" вище 42 грн: несподіваний прогноз банкіра

Валютна нестабільність у світі: зміцнення євро щодо долара також впливає на курси в Україні.

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Прогноз курсу валют / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

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Можливо, офіційний курс подолає поріг у 42 гривні

Курс залежатиме від світового співвідношення з доларом

Рекордні золотовалютні резерви - понад 46,7 млрд доларів за підсумками квітня - дозволяють НБУ підтримувати рівновагу на валютному ринку завдяки інтервенціям, заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий.

Обсяги купівлі валюти в ті місяці перевищували звичайний рівень на 30-40%, що могло "перегріти" ринок, підкреслив він у коментарі Каналу 24.

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Очікувана міжнародна фінансова допомога у 2025 році становить близько 55 млрд доларів, з яких 38,4 млрд підуть на покриття потреб бюджету.

Валютна нестабільність у світі: зміцнення євро щодо долара також впливає на курси в Україні.

"З початку року євро значно зміцнився: з 43-43,5 грн до майже 47 грн, тобто приблизно на 9%. Однак якщо євро почне втрачати позиції на глобальному ринку, то і в Україні курс піде вниз", - додав експерт.

/ Главред

Прогнози на червень

За словами Лєсового, курс долара в червні, найімовірніше, продовжить рухатися за інерцією травневої динаміки. Можливо, офіційний курс подолає поріг у 42 гривні, але значних коливань очікувати не варто.

"В умовах режиму керованої гнучкості коливання відбуваються поступово і без різких стрибків. Курс, імовірно, перебуватиме в межах 41,6-42 грн за долар", - зазначив він.

Попит на валюту плавно зростатиме і наближатиметься до рівня споживчих цін. Тим часом різниця між міжбанківським і готівковим курсом залишиться незначною, що виключає різкі перекоси на ринку.

Що стосується євро, його курс залежатиме від світового співвідношення з доларом. Прогнозується, що 1 євро коштуватиме від 1,05 до 1,15 долара, і цей діапазон стане визначальним для гривневого курсу європейської валюти.

Курс валют - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, наскільки знеціниться американська валюта і яка причина. Курс долара до євро скоро може впасти, це відіб'ється і на співвідношенні гривні до долара.

Нагадаємо, раніше експерт відповів, яку валюту краще купувати. Курс долара може і далі коливатися.

Як раніше повідомляв Главред, курс раптово "підскочив" - після восьмимісячного мінімуму долар пішов на зліт.

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Хто такий Тарас Лєсовий? Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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