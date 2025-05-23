Ціни на iPhone можуть рекордно зрости: у чому причина

Трамп хоче, щоб Apple виробляла свої мобільні телефони у США.

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Трамп пригрозив Apple митом у 25% / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Офіс президента України

Коротко:

Трамп погрожує ввести мита проти Apple

Тариф можуть запровадити у розмірі 25%

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що компанія Apple повинна виробляти свою техніку в Штатах, інакше на її продукцію можуть накласти мита в щонайменше 25%. Про це написав президента США в соціальній мережі Truth Social, цитує CNN.

Трамп заявив, що на цю тему давно говорив з головним виконавчим директором Apple Тімом Куком.

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"Я давно повідомив Тіма Кука з Apple, що очікую, що їхні iPhone, які продаватимуться у Сполучених Штатах Америки, будуть виготовлені та зібрані у Сполучених Штатах, а не в Індії чи деінде", - заявив президент.

Він заявив, що введе мита проти Apple, якщо компанія не перенесе виробничі потужності до США.

"Apple повинна буде сплатити США мито у розмірі щонайменше 25%. Дякую за увагу до цього питання!", - підсумував Трамп.

Варто зазначити, що станом на сьогодні техніку Apple виробляють і збирають тільки в Китаї, Індії та В'єтнамі, а у США у компанії розташований головний офіс і дослідницькі центри. Прицьому більшість заводів, що займаються складанням iPhone, розташовані в Китаї.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Мита Трампа - що відомо

Як повідомляв Главред, 2 квітня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит, назвавши цю дату "Днем звільнення". За його словами, указ являє собою декларацію економічної незалежності.

При цьому Трамп вирішив не запроваджувати нові мита проти Росії, бо наразі тривають з країною переговори щодо завершення війни в Україні.

Політолог, директор Аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов розповідав, що мита Трампа можуть мати негативний вплив на світову економіку. Він пригадав, що після запровадження тарифів президентом США біржові індекси різко впали, а економіка втратила 6 трлн доларів, 500 найбагатших людей збідніли на 200 млрд доларів, зокрема Маск і навіть Трамп.

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Що робить Apple? Apple - американська корпорація, розробник персональних і планшетних комп'ютерів, аудіоплеєрів, смартфонів, програмного забезпечення та цифрового контенту. Штаб-квартира розташована в Купертіно, штат Каліфорнія, пише Вікіпедія.

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