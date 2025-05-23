Підтримуйте активність: 9 звичок, які допоможуть залишатися молодшими у 70+ років

Ви дізнаєтеся:
- Звички, які допоможуть залишатися молодшими у 70+ років
- Звичка № 1, якої потрібно позбутися в 70 років
Деякі психологи стверджують, що можна насолоджуватися перевагами старіння, при цьому почуваючись молодшим. Як пояснила нейропсихоог Санам Хафіз, справа не в тому, щоб прикидатися молодим, а в тому, щоб зберігати оптимізм і бажання відкривати для себе щось нове. Про це пише Главред із посиланням на Parade.
"Молодість проявляється в тому, як ви смієтеся, як ви адаптуєтеся і як ви поводитеся з новими людьми або ідеями", - сказала фахівець.
Крім того, авторка Youtube-каналу "Академія здоров'я" також розповідає, як 90-річна інструкторка з фітнесу Такіміка Міка з Японії має вигляд на 20 років молодше.
Іншими словами, щоб знову відчути себе молодим, не потрібно прикидатися, а потрібно виробити звичку приділяти першочергову увагу своєму здоров'ю і щастю. У зв'язку з цим Хафіз поділилася 9 основними звичками для людей у віці 70 років.
1. Підтримуйте активність
Фізична активність важлива для людей будь-якого віку, але Хафіз підкреслила, що вона вкрай важлива для людей у віці 70 років.
"Вправи підтримують м'язи та суглоби сильними, а серце здоровим", - зазначила вона і додала, що навіть м'які, неінтенсивні рухи впливають.
"Прості заняття, такі як ходьба, їзда на велосипеді або розтяжка, допоможуть вам рухатися, не перестараючись. Намагайтеся приділяти хоча б 30 хвилин руху щодня, чи то прогулянка, чи то танці під улюблену музику", - порадила психологиня.
2. Правильно харчуйтеся
Те, що ви їсте, може вплинути на те, як ви почуваєтеся.
"Збалансована дієта, повна фруктів, овочів і пісних білків, допомагає вам почуватися енергійним і підтримує безперебійну роботу організму", - розкрила секрет Хафіз.
Вона рекомендує їсти листову зелень, горіхи і продукти, багаті на омега-3, як-от лосось, для підтримки серця, шкіри та загального здоров'я. Вона також запропонувала скоротити споживання оброблених продуктів, замість цього зосередившись на щоденному вживанні різноманітних цільних продуктів.
3. Спілкуйтеся з людьми
Соціальне здоров'я теж має значення. Дослідження показало, що спілкування має вирішальне значення для психічного здоров'я літніх людей і може знизити ризик втрати когнітивних здібностей.
"Спілкування - це не просто розвага; воно також підтримує гостроту розуму і піднімає настрій. Проведення часу з сім'єю або друзями може зменшити відчуття самотності та допомогти вам відчути себе більш залученими в життя", - зазначила психологиня.
Вона закликає людей у віці 70 років планувати регулярні зустрічі, вступати до клубу або телефонувати комусь, щоб підтримувати свої соціальні зв'язки міцними.
4. Керуйте стресом
У житті завжди будуть стреси. Однак управління ними - ключ до успіху.
"Стрес може позначатися на здоров'ї, тому важливо знайти способи розслабитися і зберігати спокій. Прості практики, такі як глибоке дихання, медитація або проведення часу на природі, можуть допомогти знизити стрес і зберегти відчуття спокою", - сказала вона.
5. Досить спіть
"Сон - це те, коли ваше тіло і розум відновлюються, тому достатній відпочинок - ключ до того, щоб почуватися молодим. Якісний сон покращує настрій, пам'ять і допомагає вам відновитися", - наголосила Хафіз.
Дослідження пов'язують якісний сон зі здоровим старінням.
6. Продовжуйте дізнаватися нове
Дослідження показують, що літнім людям можливо і корисно продовжувати дізнаватися нове і розвивати навички.
"Ваш мозок залишається гострим, коли ви продовжуєте вчитися. Неважливо, чи читаєте ви книжки, чи відвідуєте курси або обираєте нове хобі, збереження цікавості допомагає підтримувати розум активним", - пояснила Хафіз.
7. Пийте багато води
"Підтримка водного балансу необхідна для гарного самопочуття і збереження здорового вигляду шкіри", - підкреслила Хафіз. Вона пояснила, що зневоднення може спричинити втому і сухість шкіри. "Тому переконайтеся, що ви п'єте достатньо води щодня. Носіть із собою пляшку з водою та їжте продукти, як-от огірки та апельсини, які містять багато води", - порадила вона.
8. Зберігайте позитивний настрій
Психолог зазначила, що постійно бути в гарному настрої неможливо, але знаходити яскраві моменти у своєму дні - дуже надаже.
"Люди, які фокусуються на хорошому в житті, як правило, здоровіші та живуть довше. Спробуйте практикувати вдячність, записуючи три речі, за які ви вдячні, щодня або фокусуючись на позитиві у своєму житті", - порадила психолог.
9. Регулярно відвідуйте лікаря
Вік - це число, яке має значення, коли йдеться про аналізи та скринінги, на які ви маєте право, як-от мамографія та колоноскопія.
"Постійні візити до лікаря дають змогу на ранній стадії виявляти проблеми зі здоров'ям", - зазначила Хафіз. Вона акцентувала, що раннє лікування артеріального тиску та холестерину запобігає їхньому переростанню в серйозні проблеми.
Звичка № 1, якої потрібно позбутися в 70 років
Хафіз просить людей у віці не сидіти занадто довго без руху.
"Неактивність може призвести до скутості, поганого кровообігу та відсутності енергії. Важливо робити перерви і розтягуватися або ходити протягом дня, щоб ваше тіло залишалося гнучким, а кров циркулювала", - пояснила вона.
Психолог запропонувала встановити таймер, який нагадуватиме вам вставати щогодини, навіть якщо це всього лише на кілька хвилин.
"Залишаючись активним, навіть у невеликих кількостях, ви почуватиметеся кращим і енергійнішим із віком", - додала вона.
Дивіться відео про те, як 90-річна інструкторка з фітнесу Такіміка Міка з Японії має вигляд на 20 років молодше
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