Підтримуйте активність: 9 звичок, які допоможуть залишатися молодшими у 70+ років

Молодість проявляється в тому, як ви смієтеся, як ви адаптуєтеся і як ви поводитеся з новими людьми або ідеями.

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9 звичок, які допоможуть залишатися молодшими в 70+ років / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Академія здоров'я"

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Звички, які допоможуть залишатися молодшими у 70+ років

Звичка № 1, якої потрібно позбутися в 70 років

Деякі психологи стверджують, що можна насолоджуватися перевагами старіння, при цьому почуваючись молодшим. Як пояснила нейропсихоог Санам Хафіз, справа не в тому, щоб прикидатися молодим, а в тому, щоб зберігати оптимізм і бажання відкривати для себе щось нове. Про це пише Главред із посиланням на Parade.

"Молодість проявляється в тому, як ви смієтеся, як ви адаптуєтеся і як ви поводитеся з новими людьми або ідеями", - сказала фахівець.

Крім того, авторка Youtube-каналу "Академія здоров'я" також розповідає, як 90-річна інструкторка з фітнесу Такіміка Міка з Японії має вигляд на 20 років молодше.

Іншими словами, щоб знову відчути себе молодим, не потрібно прикидатися, а потрібно виробити звичку приділяти першочергову увагу своєму здоров'ю і щастю. У зв'язку з цим Хафіз поділилася 9 основними звичками для людей у віці 70 років.

1. Підтримуйте активність

Фізична активність важлива для людей будь-якого віку, але Хафіз підкреслила, що вона вкрай важлива для людей у віці 70 років.

"Вправи підтримують м'язи та суглоби сильними, а серце здоровим", - зазначила вона і додала, що навіть м'які, неінтенсивні рухи впливають.

"Прості заняття, такі як ходьба, їзда на велосипеді або розтяжка, допоможуть вам рухатися, не перестараючись. Намагайтеся приділяти хоча б 30 хвилин руху щодня, чи то прогулянка, чи то танці під улюблену музику", - порадила психологиня.

2. Правильно харчуйтеся

Те, що ви їсте, може вплинути на те, як ви почуваєтеся.

"Збалансована дієта, повна фруктів, овочів і пісних білків, допомагає вам почуватися енергійним і підтримує безперебійну роботу організму", - розкрила секрет Хафіз.

Вона рекомендує їсти листову зелень, горіхи і продукти, багаті на омега-3, як-от лосось, для підтримки серця, шкіри та загального здоров'я. Вона також запропонувала скоротити споживання оброблених продуктів, замість цього зосередившись на щоденному вживанні різноманітних цільних продуктів.

3. Спілкуйтеся з людьми

Соціальне здоров'я теж має значення. Дослідження показало, що спілкування має вирішальне значення для психічного здоров'я літніх людей і може знизити ризик втрати когнітивних здібностей.

"Спілкування - це не просто розвага; воно також підтримує гостроту розуму і піднімає настрій. Проведення часу з сім'єю або друзями може зменшити відчуття самотності та допомогти вам відчути себе більш залученими в життя", - зазначила психологиня.

Вона закликає людей у віці 70 років планувати регулярні зустрічі, вступати до клубу або телефонувати комусь, щоб підтримувати свої соціальні зв'язки міцними.

4. Керуйте стресом

У житті завжди будуть стреси. Однак управління ними - ключ до успіху.

"Стрес може позначатися на здоров'ї, тому важливо знайти способи розслабитися і зберігати спокій. Прості практики, такі як глибоке дихання, медитація або проведення часу на природі, можуть допомогти знизити стрес і зберегти відчуття спокою", - сказала вона.

5. Досить спіть

"Сон - це те, коли ваше тіло і розум відновлюються, тому достатній відпочинок - ключ до того, щоб почуватися молодим. Якісний сон покращує настрій, пам'ять і допомагає вам відновитися", - наголосила Хафіз.

Дослідження пов'язують якісний сон зі здоровим старінням.

6. Продовжуйте дізнаватися нове

Дослідження показують, що літнім людям можливо і корисно продовжувати дізнаватися нове і розвивати навички.

"Ваш мозок залишається гострим, коли ви продовжуєте вчитися. Неважливо, чи читаєте ви книжки, чи відвідуєте курси або обираєте нове хобі, збереження цікавості допомагає підтримувати розум активним", - пояснила Хафіз.

7. Пийте багато води

"Підтримка водного балансу необхідна для гарного самопочуття і збереження здорового вигляду шкіри", - підкреслила Хафіз. Вона пояснила, що зневоднення може спричинити втому і сухість шкіри. "Тому переконайтеся, що ви п'єте достатньо води щодня. Носіть із собою пляшку з водою та їжте продукти, як-от огірки та апельсини, які містять багато води", - порадила вона.

8. Зберігайте позитивний настрій

Психолог зазначила, що постійно бути в гарному настрої неможливо, але знаходити яскраві моменти у своєму дні - дуже надаже.

"Люди, які фокусуються на хорошому в житті, як правило, здоровіші та живуть довше. Спробуйте практикувати вдячність, записуючи три речі, за які ви вдячні, щодня або фокусуючись на позитиві у своєму житті", - порадила психолог.

9. Регулярно відвідуйте лікаря

Вік - це число, яке має значення, коли йдеться про аналізи та скринінги, на які ви маєте право, як-от мамографія та колоноскопія.

"Постійні візити до лікаря дають змогу на ранній стадії виявляти проблеми зі здоров'ям", - зазначила Хафіз. Вона акцентувала, що раннє лікування артеріального тиску та холестерину запобігає їхньому переростанню в серйозні проблеми.

Звичка № 1, якої потрібно позбутися в 70 років

Хафіз просить людей у віці не сидіти занадто довго без руху.

"Неактивність може призвести до скутості, поганого кровообігу та відсутності енергії. Важливо робити перерви і розтягуватися або ходити протягом дня, щоб ваше тіло залишалося гнучким, а кров циркулювала", - пояснила вона.

Психолог запропонувала встановити таймер, який нагадуватиме вам вставати щогодини, навіть якщо це всього лише на кілька хвилин.

"Залишаючись активним, навіть у невеликих кількостях, ви почуватиметеся кращим і енергійнішим із віком", - додала вона.

Дивіться відео про те, як 90-річна інструкторка з фітнесу Такіміка Міка з Японії має вигляд на 20 років молодше

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