Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Підтримуйте активність: 9 звичок, які допоможуть залишатися молодшими у 70+ років

Віталій Кірсанов
23 травня 2025, 16:13
546
Молодість проявляється в тому, як ви смієтеся, як ви адаптуєтеся і як ви поводитеся з новими людьми або ідеями.
9 звичок, які допоможуть залишатися молодшими у 70+ років
9 звичок, які допоможуть залишатися молодшими в 70+ років / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Академія здоров'я"

Ви дізнаєтеся:

  • Звички, які допоможуть залишатися молодшими у 70+ років
  • Звичка № 1, якої потрібно позбутися в 70 років

Деякі психологи стверджують, що можна насолоджуватися перевагами старіння, при цьому почуваючись молодшим. Як пояснила нейропсихоог Санам Хафіз, справа не в тому, щоб прикидатися молодим, а в тому, щоб зберігати оптимізм і бажання відкривати для себе щось нове. Про це пише Главред із посиланням на Parade.

"Молодість проявляється в тому, як ви смієтеся, як ви адаптуєтеся і як ви поводитеся з новими людьми або ідеями", - сказала фахівець.

Крім того, авторка Youtube-каналу "Академія здоров'я" також розповідає, як 90-річна інструкторка з фітнесу Такіміка Міка з Японії має вигляд на 20 років молодше.

Іншими словами, щоб знову відчути себе молодим, не потрібно прикидатися, а потрібно виробити звичку приділяти першочергову увагу своєму здоров'ю і щастю. У зв'язку з цим Хафіз поділилася 9 основними звичками для людей у віці 70 років.

1. Підтримуйте активність

Фізична активність важлива для людей будь-якого віку, але Хафіз підкреслила, що вона вкрай важлива для людей у віці 70 років.

"Вправи підтримують м'язи та суглоби сильними, а серце здоровим", - зазначила вона і додала, що навіть м'які, неінтенсивні рухи впливають.

"Прості заняття, такі як ходьба, їзда на велосипеді або розтяжка, допоможуть вам рухатися, не перестараючись. Намагайтеся приділяти хоча б 30 хвилин руху щодня, чи то прогулянка, чи то танці під улюблену музику", - порадила психологиня.

2. Правильно харчуйтеся

Те, що ви їсте, може вплинути на те, як ви почуваєтеся.

"Збалансована дієта, повна фруктів, овочів і пісних білків, допомагає вам почуватися енергійним і підтримує безперебійну роботу організму", - розкрила секрет Хафіз.

Вона рекомендує їсти листову зелень, горіхи і продукти, багаті на омега-3, як-от лосось, для підтримки серця, шкіри та загального здоров'я. Вона також запропонувала скоротити споживання оброблених продуктів, замість цього зосередившись на щоденному вживанні різноманітних цільних продуктів.

3. Спілкуйтеся з людьми

Соціальне здоров'я теж має значення. Дослідження показало, що спілкування має вирішальне значення для психічного здоров'я літніх людей і може знизити ризик втрати когнітивних здібностей.

"Спілкування - це не просто розвага; воно також підтримує гостроту розуму і піднімає настрій. Проведення часу з сім'єю або друзями може зменшити відчуття самотності та допомогти вам відчути себе більш залученими в життя", - зазначила психологиня.

Вона закликає людей у віці 70 років планувати регулярні зустрічі, вступати до клубу або телефонувати комусь, щоб підтримувати свої соціальні зв'язки міцними.

4. Керуйте стресом

У житті завжди будуть стреси. Однак управління ними - ключ до успіху.

"Стрес може позначатися на здоров'ї, тому важливо знайти способи розслабитися і зберігати спокій. Прості практики, такі як глибоке дихання, медитація або проведення часу на природі, можуть допомогти знизити стрес і зберегти відчуття спокою", - сказала вона.

5. Досить спіть

"Сон - це те, коли ваше тіло і розум відновлюються, тому достатній відпочинок - ключ до того, щоб почуватися молодим. Якісний сон покращує настрій, пам'ять і допомагає вам відновитися", - наголосила Хафіз.

Дослідження пов'язують якісний сон зі здоровим старінням.

6. Продовжуйте дізнаватися нове

Дослідження показують, що літнім людям можливо і корисно продовжувати дізнаватися нове і розвивати навички.

"Ваш мозок залишається гострим, коли ви продовжуєте вчитися. Неважливо, чи читаєте ви книжки, чи відвідуєте курси або обираєте нове хобі, збереження цікавості допомагає підтримувати розум активним", - пояснила Хафіз.

7. Пийте багато води

"Підтримка водного балансу необхідна для гарного самопочуття і збереження здорового вигляду шкіри", - підкреслила Хафіз. Вона пояснила, що зневоднення може спричинити втому і сухість шкіри. "Тому переконайтеся, що ви п'єте достатньо води щодня. Носіть із собою пляшку з водою та їжте продукти, як-от огірки та апельсини, які містять багато води", - порадила вона.

8. Зберігайте позитивний настрій

Психолог зазначила, що постійно бути в гарному настрої неможливо, але знаходити яскраві моменти у своєму дні - дуже надаже.

"Люди, які фокусуються на хорошому в житті, як правило, здоровіші та живуть довше. Спробуйте практикувати вдячність, записуючи три речі, за які ви вдячні, щодня або фокусуючись на позитиві у своєму житті", - порадила психолог.

9. Регулярно відвідуйте лікаря

Вік - це число, яке має значення, коли йдеться про аналізи та скринінги, на які ви маєте право, як-от мамографія та колоноскопія.

"Постійні візити до лікаря дають змогу на ранній стадії виявляти проблеми зі здоров'ям", - зазначила Хафіз. Вона акцентувала, що раннє лікування артеріального тиску та холестерину запобігає їхньому переростанню в серйозні проблеми.

Звичка № 1, якої потрібно позбутися в 70 років

Хафіз просить людей у віці не сидіти занадто довго без руху.

"Неактивність може призвести до скутості, поганого кровообігу та відсутності енергії. Важливо робити перерви і розтягуватися або ходити протягом дня, щоб ваше тіло залишалося гнучким, а кров циркулювала", - пояснила вона.

Психолог запропонувала встановити таймер, який нагадуватиме вам вставати щогодини, навіть якщо це всього лише на кілька хвилин.

"Залишаючись активним, навіть у невеликих кількостях, ви почуватиметеся кращим і енергійнішим із віком", - додала вона.

Дивіться відео про те, як 90-річна інструкторка з фітнесу Такіміка Міка з Японії має вигляд на 20 років молодше

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

пенсіонери фітнес зарядка фітнес-тренер силові вправи фізичні вправи старіння цікаві новини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ворог хоче висадитися на правий берег Дніпра: у ЗСУ попередили про загрозу

Ворог хоче висадитися на правий берег Дніпра: у ЗСУ попередили про загрозу

17:44Фронт
Україна провела перший етап обміну полоненими 1000 на 1000: всі подробиці

Україна провела перший етап обміну полоненими 1000 на 1000: всі подробиці

17:10Війна
Вони були беззбройні: окупанти розстріляли двох українських військовополонених

Вони були беззбройні: окупанти розстріляли двох українських військовополонених

16:18Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Почалась справжня золота лихоманка": де в Україні найбільші поклади золота

"Почалась справжня золота лихоманка": де в Україні найбільші поклади золота

Росіяни вдарили ракетами по Одесі: над містом здіймається дим

Росіяни вдарили ракетами по Одесі: над містом здіймається дим

Костянтин Меладзе вийшов на зв'язок і повідомив сумну звістку - деталі

Костянтин Меладзе вийшов на зв'язок і повідомив сумну звістку - деталі

Грози, зливи і похолодання до +3 градусів: стала відома дата різкої зміни погоди

Грози, зливи і похолодання до +3 градусів: стала відома дата різкої зміни погоди

Не Київ і не Харків: яке місто тричі ставало столицею України

Не Київ і не Харків: яке місто тричі ставало столицею України

Останні новини

18:25

Артем Пивоваров виступить на десятиріччі Atlas Festival 2025

18:12

Тест на IQ: знайдіть 4 відмінності на картинках дітей, які грають зі сніговиками, за 23 с

18:10

На ринку нерухомості України помітні зміни: наскільки подорожчала земля

17:59

Чи може долар "стрибнути" вище 42 грн: несподіваний прогноз банкіра

17:58

Активи Богуслаєва-молодшого завдяки СБУ  будуть працювати на державу, - експерт

Восени Росія може відмовитися воювати за чотири області, літній наступ провалиться - ГельманВосени Росія може відмовитися воювати за чотири області, літній наступ провалиться - Гельман
17:54

Кіт заховався на кухні: лише люди з "соколиним зором" знайдуть його за 25 секунд

17:44

Ворог хоче висадитися на правий берег Дніпра: у ЗСУ попередили про загрозу

17:12

Єфремов відмовляється від зйомок і дивується кількості китайських машин на дорогах

17:10

Україна провела перший етап обміну полоненими 1000 на 1000: всі подробиціФотоВідео

Реклама
17:06

Мир настане, але є нюанс: у Польщі спрогнозували, як довго триватиме війна

16:50

Тарифи на електроенергію з 1 червня: хто з українців заплатить менше

16:29

Ціни на iPhone можуть рекордно зрости: у чому причина

16:24

Долар та євро раптово "злетіли": яким буде курс валют з 26 травня

16:18

Вони були беззбройні: окупанти розстріляли двох українських військовополонених

16:17

Саморобний засіб з 4 інгредієнтів відчистить жир за секунди: що потрібно змішатиВідео

16:13

Підтримуйте активність: 9 звичок, які допоможуть залишатися молодшими у 70+ років

16:12

Головоломка, що підпалює мозок: знайти приховані числа в оптичному колі

16:00

Шафа від МебельОК – супер функціональний модуль новини компанії

15:51

ЗСУ одним ударом знизили здатність РФ проводити операції біля Покровська

15:46

Розвернуло на 180°, а потім вибух: в РФ розбився гелікоптер Мі-8, є загиблі

Реклама
15:32

В Україні переходять на новий стандарт напруги в розетках: названо небезпеку

15:24

Сили оборони уразили важливий об'єкт ВПК РФ у Липецькій області - Генштаб

15:22

Без ножа і без бруду: геніальний лайфхак чищення молодої картоплі

14:52

У Путіна виставили вимогу щодо переговорів: чого вимагають від Зеленського

14:48

У Московській лікарні борються за Філіпа КіркороваВідео

14:47

Директор Energy Community Лорковські вимагає від України підвищення тарифів в інтересах обленерго підсанкційного росіянина

14:47

Вплине на здоров’я та техніку: на вихідні Україну накриє магнітна буря

14:45

64-річний голлівудський актор таємно одружився з 31-річною продавчинею смузі

14:42

Росіяни вдарили ракетами по Одесі: над містом здіймається дим

14:25

Вікна і дзеркала будуть без розводів, якщо помити їх простим саморобним засобом

14:19

Россияне "похоронили" героя шоу "Кохана, ми вбиваємо дітей"

14:15

Ціни летять у прірву: в Україні дешевшають одразу кілька популярних овочів

14:01

Дефіцит води та погодинна подача: які регіони України під загрозою

13:46

У Чорнобильському заповіднику заспівала чудернацька пташка: мережа вибухнула

13:42

24 травня - несприятливий день для нового початку: яке свято і день ангела

13:28

Настя Каменських звернулася до Потапа: особливий випадок

13:20

Чи можна переплавити освячений хрестик: священник дав однозначну відповідьВідео

13:00

Між Україною та Росією відбувся великий обмін полоненими - Трамп

13:00

Чи чекати різкого стрибка в обмінниках: прогноз курсу долара в червні

12:55

Ціна стрімко підскочить: у червні в Україні подорожчає найважливіший продукт

Реклама
12:45

Рвучкий вітер, грози та град: які області України накриє негода

12:44

В Україні посилили нові заходи мобілізації: де вводяться пересувні блокпости

12:43

"Усе, про що щиро мрієш — збувається": Олександр Ярема про містичну атмосферу серіалу "Злі духи" та свій шлях до успіху

12:21

Що буде із Запоріжжям, Херсоном, Покровськом: чи є ризик окупації до кінця року

12:19

У Києві прощаються з актором-воїном Максимом Неліпою

12:18

Переможниця Холостяка вперше показала свого коханого

12:17

Грози, зливи і похолодання до +3 градусів: стала відома дата різкої зміни погоди

11:48

Більші за розміром та потужніші: Росія атакує Україну новими дронами

11:45

В Україні можуть різко підскочити штрафи: за що загрожує покарання водіям

11:28

Пліснява повністю зникне за 20 хвилин: ідеальний засіб, який швидко вирішить проблемуВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Переговори з Росією
Трамп зробив заяву про Зеленського і ПутінаКремль поставив ще жорсткіший ультиматум УкраїніЗустріч Зеленського з Путіним і перемовини
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти