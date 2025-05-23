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Росія передасть Україні свій "мирний договір": Лавров назвав точний час

Руслана Заклінська
23 травня 2025, 20:54
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Документ міститиме умови для "стійкої, довгострокової, всеосяжної домовленості про врегулювання", стверджує російський міністр.
Росія передасть Україні свій 'мирний договір': Лавров назвав точний час
Росія готує проєкт "мирного договору" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Що сказав Лавров:

  • РФ готує проєкт документа з вимогами для завершення війни
  • Його передадуть Україні після обміну полоненими "1000 на 1000"
  • Росія нібито залишається відкритою до переговорів і відданою мирному врегулюванню

Росія готує для України проєкт документа, в якому будуть викладені її вимоги для досягнення миру. Цей документ планується передати після завершення обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, пишуть росЗМІ.

За його словами, Росія працює над другою частиною домовленостей з Україною, що передбачає підготовку проєкту документа з викладенням умов для досягнення "стійкої, довгострокової, всеосяжної домовленості про врегулювання".

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"Як тільки завершиться обмін військовополоненими, до цього часу ми будемо готові передати українській стороні проєкт такого документа, який російська сторона зараз завершує", - сказав міністр країни-агресора.

Лавров також повідомив, що Росія завершує підготовку свого списку для обміну полоненими з Україною. Глава російського МЗС стверджує, що Москва нібито підтримує домовленості, досягнуті нещодавно в Стамбулі під час переговорів української та російської делегацій.

Крім цього, Лавров заявив, Росія нібито "завжди відкрита для переговорів" і "залишається відданою мирному врегулюванню".

РФ готує "меморандум" про припинення вогню - новини за темою

Нагадаємо, президент України розкритикував РФ за тиждень підготовки "меморандуму" щодо припинення вогню. Зеленський назвав це знущанням над світом. Він підкреслив, що кожен день війни — це нові втрати, і хоч Росія не рахує своїх людей, світ має це робити.

Раніше Лавров заявив, що Росія прагне "звільнити Україну" від "хунти Зеленського", нібито рятуючи мільйони російськомовних, яких позбавили права говорити російською. Він відкидає можливість збереження нинішньої влади після війни і вкотре просунув тезу роспропаганди про нелегітимність Зеленського.

Як повідомляв Главред, раніше Путін заявляв про готовність Москви працювати над меморандумом щодо мирної угоди з Україною. Але тепер у Кремлі шукають причини зірвати підписання — директор правового департаменту МЗС РФ Максим Мусіхін стверджує, що потрібна "нова влада" в Україні.

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Хто такий Сергій Лавров?

Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи.

З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

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війна в Україні Сергій Лавров війна Росії та України мирні переговори
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